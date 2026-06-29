Madagascar: Wushu - Championnat du monde - Hafaliana Rarivo signe un triplé en bronze

Bel exploit. L'ancienne nageuse, membre de l'équipe nationale et ancienne présidente de la ligue d'Analamanga de natation, Hafaliana Rarivo, qui pratique le wushu et le taichi en Bulgarie, brille sur la scène européenne et mondiale.

Sous les couleurs bulgares, elle a remporté trois médailles de bronze, dont deux en taijiquan, mouvement en mains nues, et une en taijijian avec une épée, au cinquième championnat du monde de taijiquan, fin avril à Burgas, en Bulgarie.

Instructrice certifiée en taichi auprès de l'International Yang Family Taichi et Taolu Head Judge auprès de la fédération bulgare de wushu, ainsi que juge certifiée de taolu de la fédération d'Europe de wushu, Hafaliana Rarivo vient aussi de compléter avec succès les International Wushu Coaches Training Courses, organisés par la fédération internationale de wushu du 29 mai au 4 juin à Pordenone, en Italie.

Elle est entraîneure dans deux disciplines, dont le taolu et le sanda, ou le combat. La Malgache est également juge latéral en sanda. Au cours des derniers mois, elle a également poursuivi son engagement dans l'arbitrage international. En novembre 2025, elle a officié en tant que juge au championnat italien de wushu en Sicile avant de participer en décembre au championnat baltique à Vilnius, en Lituanie.