Madagascar: Spectacle - Le remake de Vola sy Noro fait salle comble

Repris hier au CCESCA, le spectacle hommage à Vola sy Noro a rassemblé une foule nombreuse, séduite par l'interprétation des plus grands succès du duo légendaire.

Les mélodies de Vola sy Noro continuent de faire vibrer plusieurs générations. Hier, le remake du spectacle hommage, présenté une première fois en décembre dernier, a rencontré un vif succès au CCESCA. De nombreux spectateurs, principalement des adultes et des seniors, ont répondu présents pour revivre les chansons qui ont marqué l'histoire de la musique malgache. Tout au long des près de trois heures de concert, l'émotion était palpable. Le public a repris les refrains en choeur, applaudi chaleureusement les artistes et réclamé plusieurs rappels.

Sur scène, les descendants des deux chanteuses ont fait revivre avec fidélité le riche répertoire de leurs mères. Jérôme Randria, ancien choriste de Vola sy Noro, a occupé une place centrale dans cette interprétation familiale. Les artistes étaient accompagnés de musiciens chevronnés, parmi lesquels le guitariste Solo Andrianasolo, qui avait déjà collaboré avec le célèbre duo. La chanteuse Voahirana est également montée sur scène en tant qu'invitée.

Surprise

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Le concert a revisité plusieurs titres emblématiques, tels que Ho Anao, Eny, Hirahiram-poko, Imaintsoanala ou encore Very Maina. Les paroles, projetées sur un écran géant, ont permis aux spectateurs de chanter avec les artistes et de partager pleinement ce moment de nostalgie.

Cette nouvelle représentation est le fruit de plusieurs mois de préparation. Depuis le premier hommage, les descendants ont multiplié les séances d'écoute, les échanges avec les musiciens et les répétitions afin de restituer au mieux l'univers musical de Vola sy Noro. Malgré une certaine appréhension avant de monter sur scène, ils se sont dits heureux de l'accueil enthousiaste du public, qui confirme le succès de ce remake.

Le spectacle a également réservé une surprise aux spectateurs avec l'interprétation de quatre chansons inédites de Vola sy Noro. Disparues respectivement en août 2003 et en décembre 2012, les deux artistes continuent de transmettre leur héritage musical à travers leurs enfants, qui perpétuent leur oeuvre avec émotion et fidélité.