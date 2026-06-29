Madagascar: Concours - Oncle Si sacré lauréat de Fanilo Voice 2026

La finale de Fanilo Voice 2026 a consacré Oncle Si à l'Ilo Hôtel, au terme d'un concours salué par les organisateurs et le jury pour la richesse des talents révélés.

La scène de l'Ilo Hôtel a vibré hier au rythme des voix montantes de Fanilo Voice 2026. Au terme d'une soirée très suivie, Oncle Si remporte le premier prix et repart avec 5 millions d'ariary, devant Maëva, qui reçoit 3 millions d'ariary, et Shaina, 2 millions d'ariary.

Dans la catégorie Kids, Anna décroche la première place devant Matteo. Le prix Coup de coeur de l'Association des journalistes culturels Sorakanto revient à Ny Aina, qui bénéficiera d'une visibilité renforcée. Le Coup de coeur du jury est attribué à Tsiory. Tous les lauréats sont annoncés pour une tournée nationale.

Pour la promotrice Mialy Manantsoa Ratsimbazafy, l'objectif reste clair : « faire de Fanilo Voice un espace d'opportunité gratuit pour les jeunes talents et les accompagner jusqu'en province à travers une tournée nationale ». Elle souligne également la suite du projet : « l'ambition est de ne pas s'arrêter à la compétition, mais de poursuivre l'accompagnement à travers la Fanilo Voice Académie et des professionnels du milieu ».

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Du côté du jury, le niveau a marqué les esprits. L'un des membres confie : « nous avons constaté une vraie richesse de talents, les décisions ont été très difficiles ». Un autre ajoute : « au-delà de la voix, nous avons surtout évalué la personnalité artistique, la présence scénique et la gestion du stress ». Pour eux, cette édition confirme l'émergence d'une nouvelle génération d'artistes.

Après une présélection de plus de 210 candidats, 100 participants avaient accédé aux Battles, puis 50, puis 22, avant d'atteindre cette grande finale où 10 candidats se sont affrontés, confirmant l'ampleur du concours et son ancrage national.