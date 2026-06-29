Madagascar: Féminicide - Un Mauricien tombe sous les balles de la police

Un ressortissant mauricien a été abattu samedi par la police à Mananara Avaratra, après avoir tué sa compagne, âgée de 34 ans et mère de deux enfants. Selon les témoignages, il était connu pour ses violences conjugales. Cette fois, il est allé jusqu'à ôter la vie à cette femme.

Le féminicide s'est produit vers 1h du matin, à Antanambao. Armé d'un couteau, l'homme a grièvement blessé la trentenaire à la tête et aux bras. Malgré l'intervention des voisins et son transfert à l'hôpital, la victime n'a pas survécu.

Le suspect a pris la fuite et a tenté de quitter la ville en voiture. Repéré à Androkaroka, il a été conduit vers le commissariat, mais a réussi à s'échapper en chemin. Retranché dans une zone boisée de Mahambolona, il a opposé une résistance violente aux policiers, muni d'un couteau soigneusement dissimulé.

Après plusieurs sommations restées vaines, la police a ouvert le feu et l'a mortellement atteint. Né en 1985 à Maurice, il transportait également un paquet de cigarettes contenant des résidus de cannabis.