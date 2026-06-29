Madagascar: Toliara - La fête de l'Indépendance sous le signe de la tradition

Le traditionnel défilé du 26 juin s'est déroulé au bord de la mer de Toliara où une soixantaine d'entités se sont présentées au public.

Des représentants du secteur public, avec en premier lieu les Forces armées, les forces de sécurité ainsi que les forces navales, ont d'abord défilé, suivis par les services techniques déconcentrés, des ONG et des représentants du secteur privé.

Les élèves, des collégiens, lycéens, universitaires et les sportifs n'ont pas omis de se montrer. Le Fokontany de Mahavatsy 1er s'est démarqué avec à sa tête le chef de fokontany qui a fait résonner une sirène durant son passage devant le public et les autorités. Des représentants d'autres fokontany ont fait parler d'eux par des danses traditionnelles rythmées par de la musique du Sud. La consigne de se parer d'habits traditionnels malgaches a été suivie, à commencer par le chef de la région Atsimo Andrefana, le général Olivier Miandrisoa, qui s'est habillé en

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« Masikoro », avec short, veste noire, chapeau en feutre et le traditionnel bâton. Presque tous les chefs de service se sont habillés en « style malgache » et « traditionnel », typique des ethnies existantes dans la région Atsimo Andrefana. Le secteur privé, comme la compagnie « Vara Mada », a été aperçu, mais cette fois-ci en nombre moins important que lors des quatre dernières années.

Une trentaine d'individus étaient vêtus de blanc et coiffés de chapeaux en artisanat malgache. Des sociétés de construction, de manutention et de transport, des agences de mannequinat ainsi que des clubs d'arts martiaux ont clôturé le défilé. Neuf fonctionnaires ont été honorés par des distinctions honorifiques.