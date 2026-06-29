Madagascar: Antsiranana - Fête nationale - Ferveur populaire sans électricité

La célébration de la fête nationale a été marquée par une forte mobilisation populaire, malgré une coupure d'électricité qui a touché plusieurs quartiers de la ville d'Antsiranana durant les moments les plus attendus de la fête.

Plongés dans le noir, les habitants d'Antsiranana ont largement répondu présent aux festivités de la fête nationale. Si l'ambiance festive semblait encore discrète dans les jours précédant la célébration, l'ouverture du podium installé sur l'avenue de l'Indépendance a progressivement plongé la ville dans l'atmosphère du 26 Juin.

Chaque soir, jeunes, enfants, parents et accompagnateurs ont convergé vers la place Ritz et les différents lieux d'animation. Pour beaucoup de familles, ces sorties étaient à la fois une manière de faire plaisir aux enfants et une échappatoire face aux longues coupures d'électricité.

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Selon les explications fournies par la Jirama, la production disponible restait largement insuffisante. En dehors de l'université et de l'hôpital, seuls trois sites auraient été priorisés : les abords de l'Hôtel de Ville, la place du 13 Mai pour la retransmission de la Coupe du monde, ainsi que l'avenue de l'Indépendance, où se déroulait le podium. La ville aurait disposé d'environ 4,8 MW, contre un besoin estimé à 11,1 MW.

Dans plusieurs quartiers du centre-ville, les habitants affirment n'avoir bénéficié que d'un total d'environ 24 heures d'électricité sur toute la semaine. Beaucoup espéraient une amélioration durant la période de fête. Mais, les délestages ont fortement pesé sur le quotidien.

Malgré l'inquiétude liée à l'insécurité, les Antsiranais ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation.

Spectacle contrasté

Le cortège pour la retraite aux flambeaux a particulièrement marqué les esprits par son ampleur. Les rues empruntées étaient en partie éclairées par les lumières des bâtiments commerciaux, des restaurants et des établissements équipés de panneaux solaires ou de groupes électrogènes.

À cette lumière s'ajoutaient les petits lampions portés par les enfants, ainsi que la clarté de la pleine lune, qui a accompagné la marche. Tout au long du trajet, les participants ont repris en choeur le slogan devenu emblématique des mouvements de revendication de septembre 2025 : « Alefaso jiro ô ô », un appel populaire au retour de l'électricité.

La foule était également au rendez-vous sur la place du 13 Mai lors du feu d'artifice, tout en admirant les explosions lumineuses tirées dans le ciel d'Antsiranana. Le spectacle a duré près de quarante minutes.

Privée d'éclairage public dans certains quartiers, une partie de la population a tout de même levé les yeux vers le ciel pour admirer les couleurs illuminant la baie d'Antsiranana. Pendant quelques minutes, les explosions lumineuses ont remplacé l'électricité absente, offrant à la ville un spectacle contrasté entre obscurité au sol et lumière dans le ciel.

« La lumière des feux d'artifice a été la seule à éclairer notre quartier de Lasim, plongé dans l'obscurité et l'insécurité », a témoigné Evelyne Tombozara, mère de famille habitant près du stade municipal.

Le 26 juin, jour de la célébration nationale, le traditionnel défilé militaire et civil a duré plus de deux heures. Les forces de défense et de sécurité, les associations, les écoles, les services publics, les entreprises et différentes organisations ont défilé selon leurs catégories respectives. Les militaires du 2e BIMA, en tenue de combat, ont notamment retenu l'attention du public.

Autre particularité de cette célébration : la mise en valeur des tenues malagasy et traditionnelles, conformément aux orientations données par les autorités de la refondation de la République. Toutefois, cette consigne n'a été suivie que par une partie des invités présents à la tribune officielle.

Les soirées des 25 et 26 juin ont également profité aux petits commerces. Les temples de la gastronomie de la capitale du Nord ont particulièrement connu une forte affluence. Aux abords de l'Hôtel de Ville, les animations pour enfants, notamment les petites voitures poussées à la main ou fonctionnant sur batterie, ont attiré de nombreuses familles. Pour plusieurs vendeurs et petits opérateurs, la fête nationale a été une véritable occasion de faire de bonnes affaires.