Sénégal: Décès du khalife de Dara Halaybé - Le ministre des Forces armées présente les condoléances du gouvernement

29 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dara Halaybé — Une délégation gouvernementale conduite par le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, s'est rendue, dimanche, à Dara Halaybé (Podor, nord), pour présenter les condoléances du président de la République, suite au décès du Khalife Thierno Mouhamadoul Nourou Ly.

"Nous sommes porteurs du message de condoléances du président de la République et du gouvernement à l'endroit de la famille du regretté Khalife Thierno Mouhamadoul Nourou Ly, du nouveau khalife, Thierno Alpha Tidiane Ly, ainsi que de l'ensemble de la communauté religieuse", a-t-il déclaré.

Accompagné du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Sy, du préfet du département de Podor, Amadoune Diop, et d'une forte délégation, M. Diémé a d'abord été reçu au domicile du défunt guide religieux. Il s'est rendu ensuite auprès du nouveau Khalife, Thierno Alpha Tidiane Ly, à qui il a transmis le message de compassion et de solidarité du chef de l'État.

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Prenant la parole, le nouveau khalife a exprimé sa reconnaissance au président de la République et au gouvernement pour cette marque de solidarité. "Nous prions pour la préservation de la paix et de la stabilité au Sénégal, ainsi que pour la réussite des autorités dans l'accomplissement de leur mission au service de la nation", a-t-il déclaré.

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