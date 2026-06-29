Sénégal: Diourbel - Un audit biométrique lancé pour recenser les agents de l'État

Diourbel — Le gouverneur de la région de Diourbel (centre), a procédé, lundi, au lancement officiel de l'audit biométrique des agents de l'administration publique, une opération visant à disposer de données fiables des effectifs et à mieux maîtriser la masse salariale, a constaté l'APS.

"Nous avons procédé au lancement officiel avec l'enrôlement des autorités administratives. L'objectif de cette campagne est double : d'abord avoir une idée réelle des effectifs de l'État, mais également assurer une meilleure maîtrise de la masse salariale", a déclaré le gouverneur Ibrahima Fall. Cet audit permettra d'identifier les situations où certains agents ne sont plus en poste dans la région, notamment en raison d'une mutation, d'un voyage de longue durée ou d'un décès, afin de disposer de données fiables sur les effectifs de l'administration, a-t-il expliqué.

Dans la région de Diourbel, l'opération vise l'enrôlement de 10 652 agents de l'État. Des équipes seront déployées dans les trois départements de la région, Diourbel, Bambey et Mbacké, afin de réaliser l'audit biométrique et d'enrôler le plus grand nombre d'agents dans les délais fixés, a indiqué M. Fall.