Sénégal: Sédhiou - Mamadou Lamine Dianté appelle à l'unité, se fait l'écho des doléances des populations

Sédhiou — Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme des services publics, Mamadou Lamine Dianté, a appelé au renforcement de l'unité nationale et à la mobilisation autour des priorités de développement, au cours d'une visite de proximité qu'il a effectuée ce week-end dans la région de Sédhiou (sud).

Au terme d'une journée d'échanges avec les communautés locales, Mamadou Lamine Dianté a assuré avoir pris bonne note des préoccupations exprimées, notamment celles relayées par l'imam de la grande mosquée de Sédhiou. Il a promis de transmettre ces doléances aux autorités concernées, assurant de l'engagement du gouvernement à répondre aux attentes des populations. Il a insisté sur la nécessité de faire "l'unité autour du président de la République et de son gouvernement", estimant que les défis, bien que nombreux, sont "surmontables" mais dans la cohésion.

S'adressant aux jeunes en particulier, il leur a assuré qu'ils occupent "une place centrale" dans les politiques publiques, tout en annonçant la validation prochaine de la politique nationale de l'emploi et le renforcement des programmes de formation qualifiante. "Le président de la République croit en la jeunesse, mais il sait que son potentiel doit être accompagné", a-t-il déclaré. En perspective des vacances, le ministre a lancé un appel à la tolérance et à la non-violence, invitant les jeunes à privilégier la paix et le vivre-ensemble.

Mamadou Lamine Dianté a suggéré aux femmes de la zone de s'organiser à travers des groupements légalement constitués, afin de faciliter leur accès au financement. Il a annoncé, à cet effet, une prochaine tournée avec les ministères concernés pour présenter les instruments destinés à appuyer l'autonomisation des femmes.

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Cette visite de proximité, a-t-il expliqué, s'inscrit dans une dynamique de dialogue direct avec les populations, en vue d'une meilleure prise en charge des priorités locales. Intervenant lors de cette visite du ministre de la Fonction publique, le chef de la gare routière de Sédhiou, Modou Fall, a mis en exergue les difficultés persistantes des populations, pointant le manque de formation adaptée, le chômage des jeunes et l'absence d'unités de transformation des produits agricoles. Il a plaidé pour des infrastructures modernes capables de dynamiser l'économie locale et d'offrir des perspectives durables.