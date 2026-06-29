Afrique de l'Ouest: Le Togo obtient 33 milliards FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA

Dans le but de financer son budget, l'Etat du Togo a obtenu le vendredi 26 juin 2026 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme 33 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de durée 364 jours et d'obligations assimilables du trésor (OAT) de 3 et 5 ans.

Selon UMOA-Titres, le montant qui mis en adjudication était de 30 milliards FCFA. L'émetteur a reçu des soumissions globales de 84,947 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 283,16%.

Le montant des soumissions retenu est de 33 milliards FCFA (pris exclusivement sur les obligations de 5 ans) et celui rejeté à 51,947 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 38,85 %.

Les investisseurs qui ont vu leurs soumissions retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 7,23%.

Le remboursement du capital des obligations se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 15 juin 2031. Quant au paiement des intérêts de ces obligations, l'émetteur compte le faire annuellement sur la base du taux d'intérêt fixé de 6,35% et ce, dès la fin de la première année.