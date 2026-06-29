Ile Maurice: La jeunesse érigée en priorité, entre engagement citoyen et lutte antidrogue

Si les mesures consacrées au sport ont largement retenu l'attention lors des débats budgétaires, le ministre de la Jeunesse et des sports, Deven Nagalingum (en médaillon), a également mis en avant une série d'initiatives destinées aux jeunes, présentées comme un investissement stratégique dans l'avenir du pays.

Lors de son intervention à l'Assemblée nationale, le ministre a annoncé une hausse significative des crédits alloués aux Smart Youth Programmes, dont l'enveloppe passe de Rs 16 millions à Rs 25 millions, illustrant, selon lui, la volonté du gouvernement de renforcer les dispositifs d'accompagnement de la jeunesse.

Dans cette même logique, Deven Nagalingum a indiqué avoir pris l'initiative d'organiser une réunion nationale consultative de la jeunesse consacrée à plusieurs enjeux majeurs : la drogue, la santé mentale, la fuite des cerveaux, les réseaux sociaux et leur impact sur la société. Les recommandations attendues à l'issue de cette consultation, a-t-il précisé, serviront de base à l'élaboration des futures politiques publiques en faveur des jeunes. Une large partie de son intervention a été consacrée à la lutte contre la drogue, décrite comme l'un des principaux défis auxquels est confrontée la jeunesse mauricienne. «Malgré tous nos efforts pour soutenir nos jeunes avec divers projets et programmes, nous devons reconnaître que ces mêmes jeunes sont exposés à un fléau qui corrode notre société», a déclaré le ministre, soulignant qu'«aucune nation, aussi développée soit-elle, n'est à l'abri de cette menace».

Estimant que «les drogues détruisent des vies, brisent des familles, affaiblissent les communautés et compromettent l'avenir de notre jeunesse», Deven Nagalingum a insisté sur la nécessité d'une réponse coordonnée mobilisant la prévention, le traitement, la réinsertion, l'application de la loi, l'éducation et le développement de la jeunesse.

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Dans cette optique, le ministère a intégré des modules de sensibilisation aux abus de substances dans le Programme national du service civique des jeunes, tout en poursuivant des campagnes de prévention à travers différentes initiatives. Le ministre a également annoncé une deuxième édition de la Course de l'Unité, organisée sous le thème Morisien Mobilizé Kont Ladrog, après une première édition présentée comme un succès. Une provision budgétaire de Rs 2 millions est prévue pour soutenir ces actions.

Au-delà des mesures spécifiques, le ministre a souligné que le budget de son ministère enregistre une progression globale de 12 % par rapport à l'exercice précédent. «Même dans des circonstances économiques difficiles, un gouvernement responsable peut continuer à investir dans l'avenir», a-t-il affirmé, avant de conclure : «La jeunesse n'est pas une dépense. C'est un investissement.»