Ile Maurice: La protection des enfants dans les bus et vans scolaires - Une responsabilité partagée

29 Juin 2026
L'Express (Port Louis)
Par Kavina Ramasawmy

Chaque jour, des milliers d'enfants empruntent les bus et vans scolaires pour se rendre à l'école et rentrer chez eux. Les parents confient ces trajets aux chauffeurs et aux responsables du transport scolaire avec l'assurance que leurs enfants voyageront en toute sécurité.

Pour garantir cette sécurité, plusieurs mesures s'imposent. Les chauffeurs doivent respecter le code de la route, éviter toute distraction au volant et adopter une conduite prudente. Les véhicules doivent être correctement entretenus et, surtout, être dotés d'un accompagnateur ou d'un aide-chauffeur. Celui-ci joue un rôle essentiel en veillant sur les enfants durant le trajet et en les aidant à monter et descendre du véhicule en toute sécurité.

La protection des enfants est une responsabilité partagée entre les chauffeurs, les accompagnateurs, les parents et les élèves. En adoptant les bons réflexes et en faisant preuve de vigilance, chacun contribue à réduire les risques d'accident. Derrière chaque enfant se trouve une famille qui compte sur tous les acteurs du transport scolaire pour garantir son bien-être et sa sécurité. Ensemble, faisons du transport scolaire un environnement plus sûr pour tous.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.