Ile Maurice: La Platform Komin Syndikal hausse le ton contre la réforme de la pension

La Platform Komin Syndikal est passée à l'action. Ce lundi 29 juin, ses membres se sont rassemblés devant le Parlement, banderoles en main, afin de faire entendre leur opposition aux mesures budgétaires du gouvernement, en particulier à la réforme de la pension.

Réunissant plusieurs organisations syndicales, la plateforme réclame d'une seule voix le rétablissement de la pension universelle à 60 ans, telle qu'elle était appliquée avant les élections générales de 2024. Pour les syndicalistes, les changements annoncés dans le Budget constituent un recul social qui pénalisera de nombreux Mauriciens.

Au-delà de la réforme de la pension, les représentants syndicaux ont également dénoncé plusieurs mesures budgétaires qu'ils jugent encore floues. Ils estiment que des explications supplémentaires sont nécessaires afin de lever les incertitudes entourant leur mise en oeuvre et leurs conséquences pour la population.

La mobilisation s'est déroulée dans une ambiance déterminée, les syndicats réaffirmant leur volonté de poursuivre leurs actions pour obtenir un réexamen des mesures contestées.