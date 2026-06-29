Ile Maurice: Rs 3 millions enterrées - Un homme arrêté par la FCC

Une somme de près de Rs 3 millions dissimulée sous terre dans la cour d'un bungalow de Flic-en-Flac, une flotte de véhicules de valeur saisie, des documents compromettants et des soupçons de liens avec des figures déjà connues des enquêteurs. L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) prend une nouvelle dimension avec l'arrestation de Kaviraj Bukhory, un habitant de Palma, Quatre-Bornes, soupçonné d'être impliqué dans une opération de blanchiment d'argent.

Lundi, les enquêteurs de la FCC ont procédé à l'arrestation du quadragénaire après avoir établi un lien entre lui et les Rs 2 973 300 découvertes le 19 juin dernier dans un bungalow loué à Flic-en-Flac. Les billets avaient été soigneusement enterrés dans la cour de la propriété, une découverte qui avait immédiatement suscité l'intérêt des autorités.

Selon les premiers éléments recueillis, les enquêteurs soupçonnent que cet argent pourrait provenir d'activités criminelles. Les circonstances entourant la présence de cette importante somme en espèces renforcent les soupçons de blanchiment de capitaux. Kaviraj Bukhory devrait comparaître devant le tribunal de Bambous sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent.

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Mais l'affaire ne se limite pas à cette saisie spectaculaire. En août 2025, les investigations avaient également permis de mettre au jour un impressionnant parc automobile lors d'une opération menée au domicile du suspect à Palma Junction. Les enquêteurs avaient placé sous scellés plusieurs véhicules, dont une Mercedes, un Honda Vezel, un Honda Fit, deux véhicules tout-terrain Mitsubishi, une motocyclette, un quad ainsi que plusieurs scooters. De nombreuses plaques d'immatriculation avaient également été récupérées.

Au cours de cette même perquisition, les officiers avaient saisi une somme additionnelle de Rs 201 375, ainsi que de petites quantités de cannabis et de drogue synthétique.

Les enquêteurs s'intéressent désormais à l'origine réelle de ces biens. Plusieurs documents retrouvés sur place orienteraient les investigations vers un individu connu sous le surnom de «Brian Gato», également originaire de la région de Quatre-Bornes. Des actes de vente de véhicules, des reçus de paiement et divers documents commerciaux portant son nom figurent parmi les pièces saisies.

Les autorités avaient cherché à déterminer qui contrôlait effectivement cette flotte de véhicules et comment ces acquisitions avaient été financées. Une des hypothèses privilégiées par les enquêteurs est que certains de ces biens auraient été achetés grâce à des fonds issus du trafic de stupéfiants.

Cette nouvelle affaire ravive également le souvenir de précédentes enquêtes visant des réseaux de blanchiment d'argent. Le nom de «Brian Gato» était déjà apparu dans des dossiers traités par les autorités anticorruption lors d'investigations portant sur des acquisitions de véhicules de luxe soupçonnées d'avoir été financées avec des fonds illicites.

Alors que la FCC poursuit l'analyse des flux financiers et des éléments saisis, l'enquête s'oriente désormais vers l'identification des véritables bénéficiaires des fonds retrouvés à Flic-en-Flac. Les prochains développements pourraient permettre aux autorités de remonter plus loin dans une chaîne financière dont les ramifications restent encore à établir.