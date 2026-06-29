Cote d'Ivoire: Soins gratuits du pied bot - Le pays annonce la prise en charge de 1 400 enfants

Atteints du pied bot, 1 400 enfants seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre N'Gou Dimba, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du pied bot, organisée autour du thème : « Détecter tôt, traiter tôt, courir librement », le samedi 27 juin 2026 à Agboville, dans la région de l'Agneby-Tiassa.

Selon l'Ong Sev Côte d'Ivoire, près de 90 % des enfants atteints du pied bot risqueraient un handicap. Cependant, la méthode « Ponseti » permet aujourd'hui une correction efficace dans plus de 95 % des cas lorsqu'elle est mise en oeuvre précocement.

Pour le ministre Pierre N'Gou Dimba, la prise en charge du pied bot contribue non seulement à la réduction de la morbidité infanto-juvénile, mais également à l'amélioration du bien-être psychologique des mères et des familles concernées, renforçant ainsi la résilience sociale face à cette pathologie.

Notons que le projet dénommé « Identification et prise en charge du pied bot », mis en oeuvre dans 21 régions du pays, a été lancé en 2024.

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Rappelons que le pied bot est une malformation congénitale nécessitant une intervention spécialisée, car le pied du bébé est tourné vers l'intérieur et vers le bas, donnant l'impression qu'il est inversé.