Cote d'Ivoire: Mérite et excellence - 202 diplômés des Fupa honorés lors d'une cérémonie solennelle

La salle Lougah du Palais de la Culture de Treichville a accueilli, le jeudi 25 juin 2026, une cérémonie dédiée à l'excellence académique. À cette occasion, 202 étudiants, titulaires de licence et de master issus des promotions 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 des Facultés universitaires privées d'Abidjan (Fupa), ont été célébrés. Les majors de promotion ont également été distingués, et plusieurs lauréats ont reçu des super prix en reconnaissance de leurs performances.

L'événement s'est déroulé en présence de personnalités de renom, notamment l'ancien ministre de l'Économie et des Finances, Dallo Désiré ; la bâtonnière de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire et marraine de la cérémonie, Florence Loan-Messan, ainsi que la présidente fondatrice des Fupa, le Pr Jacqueline Lohoues-Oble.

Cette rencontre a permis de mettre en lumière le mérite des étudiants ainsi que le rôle essentiel de l'enseignement supérieur dans la formation des compétences nécessaires au développement du pays.

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Prenant la parole, Florence Loan-Messan a insisté sur l'importance des valeurs et de la transmission. Elle a invité les jeunes diplômés à s'inspirer de repères solides, dans un contexte marqué par la prolifération de modèles superficiels sur les réseaux sociaux. « Vous vivez à une époque où les modèles abondent sur les écrans, mais où les véritables repères font défaut », a-t-elle affirmé.

Elle a également rendu un vibrant hommage au Pr Jacqueline Lohoues-Oble, première femme agrégée en droit en Côte d'Ivoire, qu'elle a présentée comme une incarnation de l'excellence et de la persévérance. Selon elle, le pays regorge de figures inspirantes, souvent discrètes mais profondément engagées, dont les parcours doivent servir de référence aux nouvelles générations. Elle a ainsi exhorté les diplômés à poursuivre leurs efforts bien au-delà des distinctions reçues.

Représentant Msc Côte d'Ivoire, partenaire de l'événement, la directrice commerciale et marketing, Nadia Koné, a réaffirmé l'engagement de son entreprise en faveur de l'éducation. Elle a souligné qu'« investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir », rappelant les initiatives menées par la fondation du groupe pour améliorer les conditions d'apprentissage.

Dans son intervention, le Pr Jacqueline Lohoues-Oble est revenue sur la création des Fupa en 2004. Elle a expliqué que l'institution est née de la volonté de 25 enseignants universitaires de bâtir un cadre académique stable et rigoureux, dans un contexte difficile pour l'enseignement supérieur ivoirien. « Ils n'ont pas subi le problème, ils ont bâti la solution », a-t-elle souligné en évoquant l'esprit des fondateurs.

De son côté, Guy Honorat Ahoué-Kariké, directeur général de Menzies Aviation, a salué la réussite des diplômés, qu'il attribue à leur persévérance et à leur quête d'excellence. Il a encouragé les jeunes à croire en leur potentiel, affirmant que l'excellence repose avant tout sur l'exigence personnelle.

Selon lui, les compétences acquises en Côte d'Ivoire permettent de répondre aux standards internationaux et de contribuer activement à la transformation du pays. Il a ainsi exhorté les diplômés à faire preuve d'ambition, à rester fiers de leurs origines et à participer au rayonnement de la nation.

À travers cette cérémonie, les Fupa ont réaffirmé leur ambition de poursuivre leur développement. Parmi les projets annoncés figurent la construction d'un nouveau campus moderne, le renforcement de la recherche scientifique et l'organisation de colloques internationaux portant sur des thématiques majeures telles que l'Ohada, le patrimoine, l'intelligence artificielle, le droit et l'économie.

Au-delà d'une simple célébration, cet événement s'inscrit comme une déclaration d'engagement en faveur de l'excellence et du développement de l'enseignement supérieur privé en Côte d'Ivoire.