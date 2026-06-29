Cote d'Ivoire: Marahoué - Les femmes de Tibéita plaident pour des investissements accrus dans la transformation du manioc

Cent cinquante femmes membres du Réseau d'actions pour la mobilisation et l'émancipation durable (Ramed) de la coordination de Tibéita, dans la sous-préfecture de Bouaflé, ont exprimé, le mardi 16 juin 2026, leurs principales préoccupations liées à leurs activités agricoles. C'était à l'occasion d'une rencontre initiée dans le cadre du Programme d'accompagnement financier.

La cérémonie s'est déroulée en présence du sous-préfet de Tibéita, Adolphe Seyo, ainsi que d'une délégation du programme conduite par Adams Thiam Cos, directeur général du programme et directeur d'E4Y, partenaire technique, accompagné d'Ibrahim Bah, responsable du programme en Côte d'Ivoire.

Les participantes ont attiré l'attention des autorités et des partenaires sur les difficultés qu'elles rencontrent dans l'écoulement de leurs productions agricoles, notamment le manioc. Selon elles, l'insuffisance des moyens de transport limite l'acheminement des récoltes vers les grands centres de consommation, entraînant ainsi des pertes de revenus.

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Les femmes ont également plaidé pour la mise en place d'unités locales de transformation du manioc. Elles estiment que la disponibilité d'équipements adaptés leur permettrait de créer davantage de valeur ajoutée sur place, d'améliorer leurs revenus et de renforcer leur autonomie économique.

Présente à cette rencontre, la présidente nationale et fondatrice du Ramed, Trah Lou Boli Julienne, accompagnée des coordinatrices de Zuénoula, Gohitafla, Bouaflé, Sinfra, Oumé et Diégonéfla, a réitéré les préoccupations exprimées par les femmes. Elle a appelé les partenaires techniques et financiers à accompagner durablement les initiatives économiques portées par les femmes rurales.

Les représentants du Programme d'accompagnement financier ont, pour leur part, indiqué que cette mission de terrain avait pour objectif de recueillir les besoins des bénéficiaires afin d'adapter les futures interventions aux réalités locales.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des actions visant à promouvoir l'autonomisation économique des femmes rurales à travers un meilleur accès aux financements, aux équipements de production et aux opportunités de développement local.

Selon les organisateurs, les recommandations issues des échanges serviront de base à l'élaboration de futures actions en faveur des femmes productrices de la localité.