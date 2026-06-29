Cote d'Ivoire: Bouaké/Fête des mères - Le maire Amadou Koné comble les femmes de sa commune

Le conseil municipal de Bouaké, sous la houlette du maire Amadou Koné, a honoré les mères de Bouaké, le 27 juin 2026, sur le boulevard du carnaval en présence d'Ella Gbanda Odette, préfète de Botro, représentant le préfet de région de Gbêkê, Tuo Fozié.

A l'occasion, le maire Amadou Koné, entouré de ses adjoints, les conseillers municipaux, ainsi que le personnel administratif, a remis aux femmes de la commune plus de 3 000 pièces de pagne, 15 broyeuses, 200 faitouts, 25 casques de coiffure, 50 machines à coudre, 100 grandes marmites et 3 000 chaises.

« Je vous exhorte à continuer dans l'union, la solidarité et le vivre-ensemble, tout en vous souhaitant à nouveau une bonne fête des mères », a déclaré Amadou Koné, réaffirmant l'engagement constant de la municipalité en faveur du bien-être de ses administrés.

En outre, le maire a annoncé que le conseil municipal poursuivra ses efforts pour faire de Bouaké une ville plus moderne, attractive et plus solidaire.