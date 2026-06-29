Cote d'Ivoire: Maracana - Le Mayana-Goal lance sa 3e édition avec 21 équipes en lice

Le compte à rebours est lancé. À une semaine du coup d'envoi de la troisième édition du tournoi « Mayana-Goal Maracana », les organisateurs ont réuni, le 27 juin 2026, les équipes engagées à l'espace du centre social d'Anyama pour une conférence de presse de lancement, suivie du tirage au sort et de la remise officielle des licences.

Le suspense est désormais levé. Les 21 formations qui prendront part à cette édition connaissent désormais leurs adversaires. Le tirage au sort a notamment accouché d'une affiche prometteuse pour le match d'ouverture. Le champion en titre, Dallas MC, ouvrira le bal face à Cissé MC le 4 juillet, au complexe sportif d'Anyama.

Tenant du titre après son sacre lors de la précédente édition, Dallas MC remettra celui-ci en jeu dans une compétition qui s'annonce particulièrement disputée. Face à lui, vingt autres équipes nourrissent l'ambition de renverser la hiérarchie et d'inscrire leur nom au palmarès du tournoi.

Au-delà du tirage au sort, la conférence de presse a permis aux organisateurs de rappeler les grandes lignes de cette troisième édition, qui réunira plusieurs formations réputées du Maracana local. La remise des licences est venue marquer le début officiel des hostilités.

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Cette édition se disputera autour du thème : « Jeunesse d'Anyama, ta vie n'a pas de remplaçant, conduis prudemment. » Un message de sensibilisation à la sécurité routière que les organisateurs souhaitent transmettre aux jeunes. Le tournoi mettra aux prises 21 équipes réparties en cinq groupes.

La poule A est composée de Dallas MC, Yakro MC, Cissé MC et Casdamy MC. La poule B regroupe Palmeraie MC, Debrazza MC, Colatier MC et Rora MC. La poule C rassemble Château MC, Miami MC, Soro Djassa MC et Zépé MC. Dans la poule D figurent Légende N'dotré MC, Radio Anyama MC, La Merveille MC et Servir Anyama. Enfin, la poule E est constituée de Ran MC, Petit ASEC MC, Génération Dorée, Talentueux MC et Mayanas Warriors.

« En seulement trois éditions, le tournoi s'est imposé comme l'un des rendez-vous les plus attendus des amateurs de Maracana à Anyama. L'engouement autour de cette nouvelle campagne laisse déjà présager des rencontres de haute intensité », a déclaré Zadi Zié Jean Bernard, président du comité d'organisation.

Le rendez-vous est donc pris du 4 juillet au 8 août 2026 au complexe sportif d'Anyama. Pendant plusieurs semaines, les regards seront tournés vers les différents terrains avec une seule interrogation : Dallas MC conservera-t-il sa couronne ou un nouveau champion émergera-t-il au terme de la compétition ?