Togo: Patriotisme numérique

29 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) lance une campagne de sensibilisation contre la désinformation, avec un focus particulier sur le nord du Togo où la situation sécuritaire reste fragile. Une mobilisation qui bénéficie de l'appui du Danemark, de la Norvège et de l'Etat togolais.

L'initiative repose sur des jeunes leaders formés à la lutte contre les fausses informations, qui diffuseront des messages de sensibilisation sur les réseaux sociaux, principal vecteur de propagation des rumeurs.

« Un simple partage peut avoir de lourdes conséquences. Lorsque nous relayons une information non vérifiée, nous risquons d'amplifier la peur, la confusion et les rumeurs. ». Tel est le message du PNUD.

L'organisation rappelle trois réflexes de base : vérifier avant de partager, consulter les sources officielles ou crédibles et privilégier les faits sur les émotions.

Dans un contexte de lutte antiterroriste, le PNUD va plus loin et appelle à un véritable « patriotisme numérique » : « Ne partagez pas les mouvements de nos forces de défense et de sécurité. Une information concernant les FDS divulguée entraîne la mise en danger de nombreuses vies. »

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