Burkina Faso: Rupture diplomatique - Le pays officialise son divorce avec la France

L’escalade verbale a laissé place à une rupture officielle. Le Burkina Faso a acté la fin de ses relations diplomatiques avec la France, matérialisant ainsi un divorce géopolitique consommé depuis plusieurs années. Accusant Paris d’ingérence et de visées néocoloniales, Ouagadougou tourne définitivement la page de son ancien allié pour ancrer son pivot vers de nouveaux partenaires internationaux.

Le point de non-retour a été atteint entre Ouagadougou et Paris. Selon les informations rapportées par BBC Afrique dans un article publié le 27 juin 2026, les autorités burkinabè ont annoncé la rupture officielle de leurs relations diplomatiques avec l'Hexagone. Cette décision, matérialisée par une déclaration télévisée du ministre burkinabè de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, marque l'aboutissement d'un long processus de dégradation des rapports bilatéraux. Le gouvernement de transition reproche ouvertement à la France des velléités néocoloniales, un activisme jugé néfaste pour la nation, ainsi que le soutien à des structures subversives visant à déstabiliser le pays sur l'échiquier international.

La réaction de la diplomatie française ne s'est pas fait attendre face à cette décision. Toujours d'après les éléments partagés par la BBC, le ministère français des Affaires étrangères a fermement condamné cette initiative, la qualifiant d'hostile et dénuée de fondement. Paris y voit l'illustration d'une dérive politique de la part de l'exécutif burkinabè et a immédiatement invité les ressortissants français encore présents sur le territoire à élever leur niveau de vigilance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette séparation s'inscrit dans la lignée de la politique souverainiste adoptée par le capitaine Ibrahim Traoré depuis son accession au pouvoir en 2022. En rupture avec l'ancien partenaire colonial, dont les troupes militaires ont été priées de quitter le pays après des années de coopération infructueuse contre l'insurrection jihadiste, Ouagadougou a opéré un pivot géopolitique majeur. Affirmant que les conditions d'un respect mutuel ne sont plus garanties avec Paris, le Burkina Faso privilégie désormais des alliances stratégiques alternatives, notamment avec la Russie et la Chine, pour faire face à ses défis sécuritaires.