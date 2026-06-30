Togo: Le plan ORSEC est déclenché

29 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Face aux inondations provoquées par les fortes pluies qui frappent le Grand Lomé et l'ensemble du golfe de Guinée, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Calixte Batossie Madjoulba a déclenché lundi le plan ORSEC

Sous la coordination de l'Agence nationale de la protection civile (ANPC), les équipes de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes sont mobilisées pour porter secours aux populations, sécuriser les zones à risques et rétablir la circulation. Bonne nouvelle : aucune perte en vie humaine n'est enregistrée à ce stade.

Le ministre appelle la population à la plus grande vigilance et recommande de ne pas traverser les zones inondées ni les cours d'eau en crue, de limiter les déplacements non indispensables, d'éviter de stationner sous les arbres, panneaux publicitaires et poteaux électriques, de ne pas approcher les fils électriques tombés sur les routes, de mettre en sécurité les enfants, personnes âgées vulnérables, et de suivre exclusivement les informations diffusées par les autorités officielles.

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-- 170 : ANPC

-- 118 : Sapeurs-pompiers

-- 1014 : CNCU

-- 117 et 1244 : Police nationale

-- 172 : Gendarmerie nationale

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