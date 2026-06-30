Togo: L'ANC joue la carte de l'opposition sans risque

L'Alliance nationale pour le changement (ANC) ne participera pas aux prochaines sessions du Cadre permanent de concertation (CPC), prévues du 30 juin au 3 juillet. Son président Jean-Pierre Fabre l'a annoncé lundi, après réception d'une invitation du ministère de l'Administration territoriale.

Pour l'ANC, le CPC n'est pas un espace de dialogue politique crédible. Le parti l'accuse de servir essentiellement à entériner des décisions déjà prises par le pouvoir, les préoccupations de l'opposition y étant, selon lui, systématiquement ignorées.

Soit. Mais soyons honnêtes : boycotter une instance de concertation tout en réclamant « un dialogue véritable, sérieux, inclusif et sincère », c'est aussi une posture politique bien rodée. L'ANC ne veut pas du CPC, mais il veut bien d'un autre dialogue -- à ses conditions. C'est de la politique politicienne dans toute sa splendeur : on refuse la table, mais on ne quitte pas la salle.

Sur le fond, le parti conditionne toute participation à l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de la Cédéao sur la réforme constitutionnelle. Jean-Pierre Fabre est catégorique : « Avant toute nouvelle initiative politique, les autorités togolaises se doivent de tirer toutes les conséquences politiques et juridiques de cet arrêt. »