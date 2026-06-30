Togo: L'ANC joue la carte de l'opposition sans risque

29 Juin 2026
Togonews (Lomé)

L'Alliance nationale pour le changement (ANC) ne participera pas aux prochaines sessions du Cadre permanent de concertation (CPC), prévues du 30 juin au 3 juillet. Son président Jean-Pierre Fabre l'a annoncé lundi, après réception d'une invitation du ministère de l'Administration territoriale.

Pour l'ANC, le CPC n'est pas un espace de dialogue politique crédible. Le parti l'accuse de servir essentiellement à entériner des décisions déjà prises par le pouvoir, les préoccupations de l'opposition y étant, selon lui, systématiquement ignorées.

Soit. Mais soyons honnêtes : boycotter une instance de concertation tout en réclamant « un dialogue véritable, sérieux, inclusif et sincère », c'est aussi une posture politique bien rodée. L'ANC ne veut pas du CPC, mais il veut bien d'un autre dialogue -- à ses conditions. C'est de la politique politicienne dans toute sa splendeur : on refuse la table, mais on ne quitte pas la salle.

Sur le fond, le parti conditionne toute participation à l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de la Cédéao sur la réforme constitutionnelle. Jean-Pierre Fabre est catégorique : « Avant toute nouvelle initiative politique, les autorités togolaises se doivent de tirer toutes les conséquences politiques et juridiques de cet arrêt. »

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.