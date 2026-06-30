Afrique: Préparatifs aux Éliminatoires Mondial de basket - Le Sénégal chute face à la Guinée

Avant d'entamer la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027, prévue du 2 au 5 juillet, l'équipe du Sénégal a bouclé sa préparation sur une moins bonne note. Victorieux jeudi dernier contre la Guinée (76 à 69), les Lions se sont inclinés ce samedi 27 juin lors du second duel sur le score (65 à 56).

Après avoir parfaitement lancé sa préparation avec une victoire signée jeudi, au Stadium Marius Ndiaye face à la Guinée ( 76 à 69), l'équipe du Sénégal a perdu la seconde confrontation contre la même formation ce samedi au stade Marius Ndiaye. Les Lions se sont inclinés sur la marque de (65-56). Les protégés de Ngagne de Sagana Diop avaient pourtant bien entamé la rencontre.

Solides défensivement et tranchants sur les phases offensives, les Lions ont réussi à asseoir leur jeu. Ce qui leur permet de prendre les devants et de virer en tête à la pause avec un court avantage (33-31). Le retour des vestiaires sera moins parfait. La Guinée parvient à rehausser le rythme et profite du jeu assez approximatif des coéquipiers de Papy Branco Badji pour prendre progressivement l'ascendant dans le jeu et s'imposer finalement avec un écart de 9 points. Le Syli prend sa revanche .

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Ce revers ne rassure pas et sert d' avertissement pour l'équipe du Sénégal en quête de qualification pour le mondial prévu du 27 août au 12 septembre 2027, au Qatar. Dans cet élan, l'encadrement des Lions a trois jours pour peaufiner et apporter des ajustements dans l'effectif avant d'engager devant son public la troisième et cruciale fenêtre qualificative.

Logés dans le groupe B, les Lions affronteront tour à tour la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo et Madagascar. À l'issue de cette troisième fenêtre, les trois premières équipes du groupe décrocheront leur qualification pour la prochaine phase des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027.