Maroc: Rabat et Bissau réaffirment leur convergence sur la question du Sahara marocain

29 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par AMP

La République de Guinée-Bissau a réaffirmé, lundi à Rabat, son soutien constant à la position du Royaume du Maroc sur la question du Sahara marocain, à l'occasion de la visite officielle de la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés, Mme Fatumata Jau.

À l'issue de ses entretiens avec son homologue marocain, M. Nasser Bourita, la cheffe de la diplomatie bissau-guinéenne a réitéré l'attachement de son pays à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. Elle a également renouvelé le soutien de Bissau au plan d'autonomie proposé par Rabat, le qualifiant de « seule solution crédible et réaliste » pour parvenir au règlement du différend.

Mme Jau a, par ailleurs, rappelé que l'ouverture d'un Consulat général de la Guinée-Bissau à Dakhla, en octobre 2020, constitue une illustration concrète de cette position diplomatique. Selon elle, cette représentation consulaire traduit la solidité des relations entre les deux États frère et s'inscrit dans la dynamique internationale de soutien à la proposition marocaine d'autonomie. La responsable bissau-guinéenne a également salué l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, estimant qu'elle conforte le cadre politique privilégié pour la recherche d'une solution durable a ce différend régional.

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