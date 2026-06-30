Guinée: Fin des plaidoiries dans le deuxième volet du procès du 28-Septembre 2009

En Guinée, suite et fin du procès des événements du 28 septembre 2009 en Guinée. Il s'agit du deuxième volet de ce procès. Le premier volet ayant été terminé en 2024 avec la condamnation de Moussa Dadis Camara pour crimes contre l'humanité. Pour rappel, des militaires membres de la junte dirigée par Moussa Dadis Camara avaient massacré au moins 156 opposants et violés au moins 109 femmes dans le stade de Conakry.

Lors de ce deuxième volet, c'est le colonel Bienvenu Lamah, qui était devant la justice. En 2009, il était responsable du camp militaire de Kaléyah d'où sont partis les assassins. Hier, ont eu lieu la fin des réquisitions du ministère public et les plaidoiries de la défense. Dans son réquisitoire, le parquet a demandé la requalification des faits en « crimes contre l'humanité » et a requis dix ans de réclusion criminelle assortis de cinq ans de période de sûreté.

Réparations financières

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Les parties civiles ont également sollicité cette requalification et réclamé des réparations financières pour les victimes ainsi que des mesures de réparation collectives. De son côté, la défense a plaidé l'acquittement de Bienvenu Lamah. Selon elle, le colonel n'exerçait aucune responsabilité de commandement au camp de Kaléyah au moment des faits. Et aucune preuve ne démontre son implication dans les massacres.

« Dites la vérité »

Il faut rappeler que selon plusieurs sources, c'est de ce camp militaire de Guinée que sont partis les soldats qui ont commis les exactions au stade de Conakry le 28 septembre 2009. Dans sa dernière déclaration devant le tribunal, le colonel Bienvenu Lamah a réaffirmé son innocence et a dit faire confiance à la justice guinéenne. « Armez-vous de force de caractère et dites la vérité » a t-il lancé au tribunal. L'affaire a été mis en délibéré. Le verdict est attendu le 27 juillet 2026.