Tunisie: Bac 2026 - Session de contrôle, un deuxième round et une grande détermination

Les 29, 30 juin et les 1er et 2 juillet, nos 50.236 candidats ajournés auront rendez-vous avec la session de contrôle du bac 2026. Pendant ces quatre jours, ils pourront repasser les matières de leur choix et particulièrement celles qui sont susceptibles d'améliorer leur moyenne.

Cela ne nous empêche pas, outre mesure, d'avoir une petite pensée pour les 49.433 camarades qui ont été recalés. La vie continue pour eux. Ce n'est là qu'un incident de parcours comme il y en a très souvent.

Selon le calendrier officiel, les candidats ont au programme entre 5 et 7 matières à subir pour les 7 sections. Le ministère de l'Education n'a pas arrêté sa plateforme "Joussour" puisqu'il a continué à dispenser des cours aux candidats à la session de contrôle.

Ces candidats, eux-mêmes, se sont remis au travail une fois l'onde de choc passée.

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On les sent déterminés, prêts à franchir cette ultime étape et à décrocher le diplôme tant convoité. Ils sont, en cela, poussés par leur entourage qui ne lésine pas sur les moyens.

La règle des trois tiers

Pour en revenir aux résultats de la session principale, il faut dire qu'on n'a pas dérogé à la "règle des trois tiers". C'est-à-dire des taux autour de 30 % pour les candidats qui réussissent, 30 % pour ceux qui sont ajournés et 30 % pour les recalés. Il nous a été donné de vérifier cette règle lors des résultats de l'année dernière. En effet, au cours de la session principale de 2025, 37.08 % avaient décroché le diplôme du premier coup contre 36.67 % cette année. Les ajournés, pour la session principale de 2025, représentaient 31.95 % contre 32.43 % tandis que la part des refusés en 2025 était de 30.52 % contre 31.9 %.

Il en était de même pour 2023 où les proportions tournaient, également, autour de 30 %.

Dans cette optique, il nous semble possible d'obtenir un résultat acceptable pour les deux sessions comme cela avait été le cas fréquemment. D'ailleurs, le taux final de réussite pour 2025 avait atteint alors 52.59 % pour les deux sessions.

Car, justement, le taux de réussite de 49.83 % enregistré à la session de contrôle a permis d'améliorer le taux global. C'est ce qui a permis à 76.178 candidats d'être nouveaux bacheliers. En 2024, le nombre de nouveaux bacheliers était de 74.393.

Équilibres bacheliers-étudiants promus

Aussi les pronostics pour cette année pourraient-ils ne pas être trop éloignés.

Et pourquoi ne pourraient-ils pas être dépassés ?

C'est là, généralement, la capacité offerte par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Chaque année quasiment les mêmes effectifs sont accueillis par les différentes institutions universitaires. En même temps, il y a eu près de 68.000 étudiants qui ont achevé leur cursus universitaire au cours de l'année dernière contre 59.243 en 2024.

Espérons que ce passage en revue statistique permettra de donner une idée sur le scénario probable concernant les résultats finaux du bac dans son édition 2026.