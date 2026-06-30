Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 juin 2026

revue de presse

Mondial 2026 - Le Maroc, premier pays africain qualifié en huitième de finale

Le Maroc qui a éliminé les Pays-Bas en seizièmes de finales après un match âprement disputé (1-1, 3-2 aux t.a.b), est la première équipe africaine à se qualifier en huitième de finale de cette 23e édition de la coupe du monde.

Les vice-champions d'Afriques ont été ultra dominateurs dans le jeu et dans les duels, mais ils ont été surpris par un but de Cody Gackpo à la 72e minute.

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Les hommes du coach Mohamed Ouahbi ont poussé jusqu'à obtenir une égalisation méritée en toute fin de match par le défenseur Issa Diop monté aux avants postes (1-1) Le score est resté le même jusqu'à la fin des prolongations. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Ghana : Des inondations paralysent Accra et font trois morts

Des pluies torrentielles ont provoqué lundi des inondations dans toute la ville d'Accra, faisant au moins trois morts, selon les autorités et les médias locaux, et obligeant les secouristes ghanéens à sillonner la ville en bateau.

Les inondations sont fréquentes pendant la saison des pluies au Ghana, mais les habitants affirment que les inondations dans la capitale se sont aggravées ces dernières années en raison d’une urbanisation rapide associée à un manque d’investissements dans les infrastructures de drainage.

Dans la banlieue est de Tse Addo, les secours et des bénévoles locaux ont utilisé des bateaux pour secourir au moins 15 enfants et un nourrisson après que les pluies, qui ont commencé à s'abattre sur la ville à 3 h du matin, ont inondé le quartier. [Source Africanews]

Sénégal : Le bac général 2026 démarre avec 181 000 candidats

Les épreuves du baccalauréat général, premier diplôme universitaire au Sénégal, débutent, ce mardi 30 juin 2026, sur l’ensemble du territoire sénégalais avec la participation de plus de 181 000 candidats, répartis dans les différents centres d’examen, marquant le coup d’envoi de l’un des principaux rendez-vous du calendrier scolaire.

À cette occasion, le ministère de l’Éducation nationale a appelé les candidats, les surveillants et l’ensemble des acteurs impliqués à observer rigoureusement les dispositions encadrant le déroulement des examens afin de garantir leur crédibilité et leur transparence.

Dans un communiqué, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a rappelé que les téléphones portables, les montres connectées, les écouteurs ainsi que tout autre dispositif électronique ou de communication sont strictement interdits dans les centres d’examen. Il a averti que tout contrevenant s’expose aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur. [Source Apanews]

Éthiopie : Abiy Ahmed consolide le rapprochement de son pays avec la Somalie

Le Président somalien Hassan Sheikh Mohamoud a achevé, ce lundi 29 juin, une visite officielle de deux jours en Éthiopie, marquée par un entretien avec le Premier ministre Abiy Ahmed.

Cette rencontre, la quatrième entre les deux dirigeants en l’espace de six mois, prouve une normalisation progressive des relations entre Mogadiscio et Addis-Abeba après une grave crise diplomatique née de l’accord conclu en 2024 entre l’Éthiopie et le Somaliland.

Les discussions ont notamment porté sur la sécurité régionale et la coopération dans la lutte contre le groupe armé Shebab. [Source Afrik.com]

Madagascar : La SADC réclame un calendrier de réformes et un dialogue inclusif

Réunis en sommet extraordinaire par visioconférence, les dirigeants de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) ont adopté une série de décisions sur la crise politique à Madagascar. L’organisation régionale demande un calendrier de réformes, un dialogue inclusif et des garanties en faveur de l’État de droit.

Les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) se sont réunis lundi 29 juin en sommet extraordinaire par visioconférence sous la présidence du président sud-africain, Matamela Cyril Ramaphosa. Les travaux étaient consacrés à l’évolution de la situation politique à Madagascar ainsi qu’aux enjeux sécuritaires et sanitaires dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Les dirigeants ont examiné les conclusions du rapport présenté par Arthur Peter Mutharika, président de l’Organe de coopération en matière de politique, de défense et de sécurité de la SADC. Ce document s’appuie sur les missions d’évaluation menées à Madagascar par l’ancienne présidente malawite Joyce Banda. [Source LSI Africa]

Soudan : La Chine annule 50 millions $ de dette

Le gouvernement soudanais a annoncé la signature d’un protocole d’accord avec la Chine prévoyant l’annulation de quatre prêts sans intérêts, pour un montant total de 340 millions de yuans, soit environ 50 millions de dollars. L’annonce a été faite le 28 juin par les autorités de Khartoum, dans un contexte marqué par une crise économique et financière persistante.

Le ministre soudanais des Finances, Gibril Ibrahim, a salué ce geste de Pékin, soulignant que la Chine est restée un partenaire constant du Soudan, y compris durant les périodes où les investissements occidentaux se sont fortement réduits. Il a également réaffirmé la volonté des deux pays d’approfondir leur partenariat stratégique et de renforcer leur coopération économique. [Source Fineco]

Boom du film d’animation en Afrique de l’Est : Kenya, Éthiopie, Ouganda… une nouvelle puissance créative

À Annecy, la scène mondiale du cinéma d’animation, une autre révolution est en cours, loin des grands studios japonais ou américains. Elle vient d’Afrique de l’Est, portée par une génération de créateurs qui, entre Nairobi, Addis-Abeba, Kampala et au‑delà, essaient d'inventer une industrie presque à partir de rien.

Leurs projets – Dimanche matin, The Ebony Witch, Le roi Makpe, L’île de Sasa – racontent des histoires d’enfants turbulents, de sorcières en quête d’identité, d’un roi arrogant ou de villes futuristes englouties. Ils témoignent surtout d’un boom créatif, encore très fragile économiquement, du film d’animation est-africain. [Source RFI]

En Afrique du Sud, l’ultimatum anti-immigrés et la montée des violences poussent 25 000 personnes à quitter le pays

Sous la pression de groupes organisés menaçants, des milliers de ressortissants étrangers en situation irrégulière se réfugient dans des campements précaires en attendant un retour incertain vers leur pays d’origine.

Les autorités sud-africaines ont annoncé, lundi 29 juin, que plus de 25 000 personnes avaient été rapatriées ces dernières semaines, à la veille de l’expiration d’un ultimatum officieux anti-immigrés, et beaucoup d’autres attendent encore de partir.

Ces départs interviennent alors que des milliers de personnes cherchent à quitter le pays par crainte pour leur sécurité, après que des groupes de citoyens ont lancé un ultimatum exigeant que les étrangers sans papiers quittent le territoire avant le 30 juin. [Source Le Monde Afrique]

Les pays africains appelés à encadrer la révolution de l'internet par satellite

Grâce aux constellations de satellites en orbite basse, des millions d'Africains vivant dans des régions difficiles d'accès pourraient bénéficier d'une connexion Internet de qualité.

Cette technologie est susceptible de renforcer l'accès aux services publics, à l'éducation, à la santé et aux opportunités économiques, là où les réseaux terrestres restent insuffisants ou trop coûteux à déployer. Les auteurs du rapport intitulé « Télécommunications délocalisées : le défi stratégique de l'Internet par satellite pour les économies africaines, publié par l'Africa CEO Forum et Askya Investment Partners » estiment toutefois que cette innovation ne doit pas se développer au détriment des opérateurs télécoms nationaux [Source Le Soleil]

Washington intensifie son rapprochement avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso pour contrer l’influence russe au Sahel

Les États-Unis entreprennent un rapprochement inédit avec les juntes du Mali, du Niger et du Burkina Faso, dans le but de contrer l’influence grandissante de la Russie au Sahel. Cette nouvelle orientation, qui privilégie les intérêts sécuritaires et économiques au détriment des exigences démocratiques, marque un tournant majeur dans la politique étrangère américaine pour cette région riche en ressources mais en proie à une instabilité chronique.

Ce changement de cap s’est matérialisé par une série d’initiatives concrètes. Après la levée des sanctions visant trois responsables maliens pour leurs liens présumés avec le groupe Wagner, Washington a rétabli le dialogue en vue de la reprise d’opérations de renseignement, y compris des vols de drones, sur le territoire malien.

La visite récente au sommet du département d’État, Nick Checker, à Bamako, illustre cette volonté de « tracer une nouvelle voie », en plaçant la coopération en matière de sécurité et les intérêts économiques partagés au cœur des discussions [Source Africapresse]