Congo-Brazzaville: Festival Limay sur Seine - La quatrième édition célèbre les cultures congolaise, kabyle et antillaise

29 Juin 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Dans le cadre de sa politique de diversité, la ville de Limay sur Seine, dans le département des Yvelines, en France, a organisé un festival de trois jours pour célébrer les cultures congolaise, kabyle et antillaise, du 26 au 28 juin. L'élu municipal de la ville hôte, Gaston Nitou-Samba, a eu l'honneur d'inviter les Congolais et amis du Congo à vivre cet instant estival culturel.

Dès le 26 juin au soir, les quais de la Seine s'étaient animés avec, au programme, des activités culturelles diverses de la quatrième édition du festival Limay sur Seine, l'événement estival gratuit qui réunit chaque année habitants et visiteurs sur les quais Albert 1er et aux Vins dans une ambiance guinguette et bal dansant.

Ces festivités se sont poursuivies les deux jours suivants par un voyage musical ancré dans la diversité des Yvelines. Les participants, entre la visite gratuite de stands, la dégustation de boissons et de mets venus d'ailleurs, ont eu également droit aux balades en bateau sur la Seine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au son de la Fanfare kimbanguiste, les visiteurs ont découvert les stands animés par les associations N'Dzouana, présidée par le Dr Alain Onkani ; TuSeo, de Lauryathe Céphyse Bikouta ; Sodios, organisation non gouvernementale fondée par Bernadette Bephangayahou, et pour échanger avec Gasperjea Massoukou, de l'association l'Univers des dons, lors de la présentation de sa structure. L'auteur Dimitri M'Foumou-Titi était également venu présenter son ouvrage "Julienne et le secret de l'entrepreneuriat".

En marge de ces festivités, Djamel Nedjar, maire de Limay sur Seine, a justifié la présence du Congo du fait que sa ville, dans sa politique du vivre-ensemble, a pris le parti d'accorder une place importante à la diversité. Une occasion, de surcroît, de rappeler que la France et le Congo ont un pan de l'Histoire en commun, se souvenant qu'en son temps, ayant eu la fierté de pouvoir abriter à Brazzaville, la Capitale de la France libre.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.