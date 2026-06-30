Congo-Brazzaville: Festival Limay sur Seine - La quatrième édition célèbre les cultures congolaise, kabyle et antillaise

Dans le cadre de sa politique de diversité, la ville de Limay sur Seine, dans le département des Yvelines, en France, a organisé un festival de trois jours pour célébrer les cultures congolaise, kabyle et antillaise, du 26 au 28 juin. L'élu municipal de la ville hôte, Gaston Nitou-Samba, a eu l'honneur d'inviter les Congolais et amis du Congo à vivre cet instant estival culturel.

Dès le 26 juin au soir, les quais de la Seine s'étaient animés avec, au programme, des activités culturelles diverses de la quatrième édition du festival Limay sur Seine, l'événement estival gratuit qui réunit chaque année habitants et visiteurs sur les quais Albert 1er et aux Vins dans une ambiance guinguette et bal dansant.

Ces festivités se sont poursuivies les deux jours suivants par un voyage musical ancré dans la diversité des Yvelines. Les participants, entre la visite gratuite de stands, la dégustation de boissons et de mets venus d'ailleurs, ont eu également droit aux balades en bateau sur la Seine.

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Au son de la Fanfare kimbanguiste, les visiteurs ont découvert les stands animés par les associations N'Dzouana, présidée par le Dr Alain Onkani ; TuSeo, de Lauryathe Céphyse Bikouta ; Sodios, organisation non gouvernementale fondée par Bernadette Bephangayahou, et pour échanger avec Gasperjea Massoukou, de l'association l'Univers des dons, lors de la présentation de sa structure. L'auteur Dimitri M'Foumou-Titi était également venu présenter son ouvrage "Julienne et le secret de l'entrepreneuriat".

En marge de ces festivités, Djamel Nedjar, maire de Limay sur Seine, a justifié la présence du Congo du fait que sa ville, dans sa politique du vivre-ensemble, a pris le parti d'accorder une place importante à la diversité. Une occasion, de surcroît, de rappeler que la France et le Congo ont un pan de l'Histoire en commun, se souvenant qu'en son temps, ayant eu la fierté de pouvoir abriter à Brazzaville, la Capitale de la France libre.