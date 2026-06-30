Congo-Brazzaville: 6e Traversée du Mayombe - Le mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza a accueilli pour la première fois les marcheurs

Félicitations et encouragements ont été à la hauteur des "Élombé", ces marcheurs ayant traduit dans les faits l'objectif de l'association Marcher courir pour la cause (MCPLC) de faire de la marche un puissant levier de la prévention contre les maladies non transmissibles comme le diabète. Ils ont achevé leur parcours de Malélé à Brazzaville à pied, le 26juin.

A leur arrivée à Brazzaville, les marcheurs ont été accueillis par la directrice générale du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, qui leur a rendu un vibrant hommage. « Je tiens exprimer, au nom du mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, ma profonde reconnaissance à l' association Marcher courir pour la cause, pour la constance de son engagement dont l'action s'inscrit dans la logique de citoyenneté active et de promotion du bien-être collectif », a-t-elle déclaré.

« En participant à cette traversée, vous ne faites pas que parcourir à un itinéraire. En réalité, vous contribuez à une dynamique de transformation sociale et sanitaire car, marcher ensemble c'est bien construire une société plus forte », a-t-elle commenté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a-t-elle précisé, souligne que l'inactivité physique accroît significativement les risques des maladies cardiovasculaires, d'hypertension artérielle, du diabète du type 2, et d'accidents vasculaires cérébraux. « Dans ce contexte, des initiatives telles que celles-ci prennent une valeur éminemment éducative car elles traduisent une prise de conscience collective que la santé ne se limite pas qu'aux soins mais commence par le mode de vie », a souligné Bélinda Ayessa.

Le Dr Vincent Dossou Sodjinou, représentant de l'OMS au Congo, a quant à lui expliqué les raisons pour lesquelles son organisation a toujours soutenu la Traversée du Mayombe. Il a précisé que la santé ne peut être une réalité sans les volets prévention et promotion. « L'OMS vous félicite d'avoir une fois de plus tenu le pari de la Traversée du Mayombe. Vous félicite pour encore une fois montrer à nos communautés que la marche ce n'est pas seulement du sport mais un pas de plus vers le développement économique et social de notre pays », a-t- il dit.

Il a expliqué que l'impact économique des maladies non transmissibles sur le développement des entreprises ou sur celui des pays est très énorme, avant d'insister sur la promotion des interventions et les actions de lutte contre les maladies non transmissibles. « Mon rêve est que la Traversée du Mayombe soit une réalité quotidienne. Que chaque jour ces entreprises puissent continuer d'investir dans la promotion de la santé de notre population »,a-t-il déclaré.

Le combat que mène depuis six éditions Rodrigue Dinga Mbomi, président de MCPLC, prend tout son sens dans la mesure où la promotion de la santé est l'appropriation du sujet par les communautés. En prenant l'exemple du colibri qui essayait de chercher l'eau à la rivière pour éteindre l'incendie qui s'est déclaré dans la forêt pendant que les autres animaux plus grands fuyaient, l'association MCPLC est fière de jouer sa partition dans la lutte contre le diabète. Au gouvernement et autres partenaires d'appuyer cette action.