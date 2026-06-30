Congo-Brazzaville: Port autonome de Pointe-Noire - Fin des opération d'installation de la structure de base du Môle Est

La société Congo Terminal a annoncé, dans un communiqué de presse, avoir terminé la mise en place de 558 pieux en acier qui forment la structure de base du futur quai du Môle Est, un nouveau terminal à conteneurs destiné à accueillir des navires géants allant jusqu'à 400 mètres de long au Port autonome de Pointe-Noire (PAPN).

Les pieux installés constituent la fondation du quai, élément essentiel d'un port puisqu'il permet aux navires d'accoster, d'être chargés et déchargés en toute sécurité.

En garantissant la stabilité de la nouvelle plateforme portuaire face aux contraintes mécaniques et environnementales, les pieux mesurant entre 20 et 35 mètres de long et de 1,50 à 1,80 mètre de diamètre assurent la fiabilité et la durabilité des opérations portuaires du PAPN. Réalisée avec une précision rigoureuse, cette étape conditionne la solidité de l'ouvrage pour les décennies à venir.

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« Derrière chaque pieu battu se cache un travail d'ingénierie minutieux. Le savoir-faire de notre partenaire CRBC, en charge des travaux, avec l'adoption d'une méthodologie de battage spécifique aux conditions de sol du port, et l'engagement de nos équipes nous ont permis de respecter scrupuleusement le calendrier, tout en assurant un niveau de qualité irréprochable sur cette étape déterminante du projet », a indiqué Pierre-Louis Sapin, directeur Projet Congo Terminal Môle Est.

Selon Congo Terminal, l'achèvement du battage des pieux marque une avancée significative dans le calendrier des travaux de mise en oeuvre du Môle Est. Il confirme la dynamique engagée par cette entreprise de livrer, courant le premier semestre 2027, une infrastructure portuaire à la hauteur des ambitions du Congo et de la sous-région.

Lancée en mars 2024, la construction de ce nouveau terminal à conteneurs, pour un investissement de plus de 150 milliards FCFA, vise à doubler la capacité du PAPN en vue d'atteindre 2,4 millions conteneurs équivalent viingt pieds et de le transformer en un hub logistique de premier plan. L'objectif de ce projet est d'anticiper l'évolution des capacités de transport maritime mondiales et de positionner Pointe-Noire comme la plateforme portuaire de référence.