Madagascar: La SADC hausse le ton contre les autorités de transition

À l'issue d'un sommet organisé en visioconférence dans la soirée du lundi 29 juin, la Communauté de développement de l'Afrique australe a publié un communiqué dans lequel elle demande « la libération des prisonniers politiques », « la fin des arrestations arbitraires des dirigeants de l'opposition et des membres de la Génération Z », ainsi que le retour des « exilés politiques » dans le pays.

Alors qu'elle s'était jusqu'à présent montrée conciliante avec les autorités de transition malgaches en ne suspendant pas la Grande Île de ses instances malgré la prise de pouvoir des militaires dans le pays en octobre dernier - contrairement à l'Union africaine -, la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a décidé de hausser le ton contre Madagascar.

Près de neuf mois après la chute d'Andry Rajoelina, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a en effet dirigé un sommet extraordinaire de l'organisation régionale consacré à la situation politique dans le pays, lundi 29 juin. Organisée en visioconférence, la réunion a débouché sur un communiqué final demandant « la libération des prisonniers politiques » et « la fin des arrestations arbitraires des dirigeants de l'opposition et des membres de la Génération Z ».

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Cet appel intervient alors qu'à Madagascar, au moins une vingtaine de proches de l'ancien régime sont poursuivis en justice et que trois leaders de la Gen Z ont été inculpés pour « atteinte à la sûreté de l'État » après avoir appelé à une marche pacifique à la mi-avril.

Le sommet de la SADC, qui s'est déroulé en présence du président malgache, Michael Randrianirina, a aussi demandé le retour des « exilés politiques » et réitéré l'appel à un dialogue inclusif dans le pays. Le communiqué qui en est issu insiste sur « l'importance de préserver l'État de droit et la gouvernance démocratique » et rappelle « qu'il est attendu que les réformes rétablissent l'ordre constitutionnel et conduisent à la mise en place d'un gouvernement démocratiquement élu, respectueux de la volonté du peuple malgache ».

Ce sommet s'est appuyé sur les résultats d'une série de trois missions d'évaluation de la situation politique à Madagascar réalisées par la SADC entre octobre 2025 et mai 2026.