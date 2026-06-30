Afrique de l'Ouest: La Suisse remet au Nigeria un premier lot de bronzes de l'ancien royaume du Bénin

La Suisse rapporte un premier lot de bronzes au Nigeria. Après avoir annoncé, en mars dernier, le transfert de propriété de 28 de ces fameuses pièces issues de l'ancien royaume du Bénin, dans la partie sud-ouest de l'actuel Nigeria, les représentantes de trois musées suisses ont officiellement remis lundi 29 juin un premier lot de ces bronzes aux autorités nigérianes. La cérémonie s'est tenue au Musée national de Lagos.

Sur les 28 bronzes du Bénin rendus par la Suisse au Nigeria, un premier lot de 18 pièces vient de rentrer au pays, pour leur remise officielle à la Commission nationale des musées et monuments du Nigeria.

Ces objets en métal ou en ivoire, devenus célèbres, remontent jusqu'au XVIe siècle et incarnent notamment les attributs du pouvoir cultuel ou royal, tels l'Aken'ni Elao, une défense d'éléphant couverte de reliefs sculptés destinée à la mémoire des rois défunts, ou encore l'Ekue, masque-pendentif de cuivre et de laiton porté par les initiés de la royauté.

Ces restitutions interviennent après les travaux de l'Initiative Bénin Suisse portée depuis cinq ans par huit musées helvétiques et des experts nigérians.

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Leurs recherches laissent peu de doute sur la provenance des bronzes rendus. Tous ont probablement été pillés, en 1897, lors de l'attaque des Britanniques contre le Royaume du Bénin, avant d'être vendus à travers le monde et d'atterrir dans des musées suisses.

En plus de ce premier lot de bronzes, la Suisse a également procédé au transfert de propriété de cinq objets supplémentaires remis au gouvernement nigérian et aux autorités traditionnelles. Ces cinq objets ont, cette fois, été saisis par les douanes helvétiques, dans leur lutte contre le trafic illicite de biens culturels.