Afrique de l'Ouest: La Suisse remet au Nigeria un premier lot de bronzes de l'ancien royaume du Bénin

30 Juin 2026
Radio France Internationale

La Suisse rapporte un premier lot de bronzes au Nigeria. Après avoir annoncé, en mars dernier, le transfert de propriété de 28 de ces fameuses pièces issues de l'ancien royaume du Bénin, dans la partie sud-ouest de l'actuel Nigeria, les représentantes de trois musées suisses ont officiellement remis lundi 29 juin un premier lot de ces bronzes aux autorités nigérianes. La cérémonie s'est tenue au Musée national de Lagos.

Sur les 28 bronzes du Bénin rendus par la Suisse au Nigeria, un premier lot de 18 pièces vient de rentrer au pays, pour leur remise officielle à la Commission nationale des musées et monuments du Nigeria.

Ces objets en métal ou en ivoire, devenus célèbres, remontent jusqu'au XVIe siècle et incarnent notamment les attributs du pouvoir cultuel ou royal, tels l'Aken'ni Elao, une défense d'éléphant couverte de reliefs sculptés destinée à la mémoire des rois défunts, ou encore l'Ekue, masque-pendentif de cuivre et de laiton porté par les initiés de la royauté.

Ces restitutions interviennent après les travaux de l'Initiative Bénin Suisse portée depuis cinq ans par huit musées helvétiques et des experts nigérians.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Leurs recherches laissent peu de doute sur la provenance des bronzes rendus. Tous ont probablement été pillés, en 1897, lors de l'attaque des Britanniques contre le Royaume du Bénin, avant d'être vendus à travers le monde et d'atterrir dans des musées suisses.

En plus de ce premier lot de bronzes, la Suisse a également procédé au transfert de propriété de cinq objets supplémentaires remis au gouvernement nigérian et aux autorités traditionnelles. Ces cinq objets ont, cette fois, été saisis par les douanes helvétiques, dans leur lutte contre le trafic illicite de biens culturels.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.