Tunisie: L'ATB lance la 3ème édition de l'offre « 100 Jours SAKAN by ATB » - encore plus d'avantages pour réaliser votre projet immobilier !

29 Juin 2026
La Presse (Tunis)

L'Arab Tunisian Bank (ATB) renouvelle avec enthousiasme son offre phare « 100 Jours SAKAN by ATB » pour la troisième année consécutive. Cette édition propose des conditions encore plus attractives pour accompagner les Tunisiens, qu'ils soient résidents en Tunisie ou à l'étranger (TRE), dans la concrétisation de leur rêve immobilier.

Que vous souhaitiez acquérir un terrain, acheter un logement neuf ou ancien, construire votre maison ou rénover votre bien actuel, l'offre « 100 Jours SAKAN by ATB » est conçue pour vous simplifier la vie avec :

  •  Un traitement rapide de votre dossier
  • Des conditions financières très avantageuses
  •  Une remise sur l'assurance vie

Et pour les Tunisiens Résidant à l'Étranger :

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  • la possibilité d'un remboursement trimestriel
  • Un accompagnement personnalisé via un canal WhatsApp (+216 98 201 274 / +216 53 276 688) et l'email : TRE@ATB.COM.TN

Avec cette troisième édition, l'ATB confirme son engagement durable auprès des Tunisiens pour les aider à bâtir leur avenir.

Pour plus d'informations, visitez le site web atb.tn ou rendez-vous dans l'agence ATB la plus proche.

  • « 100 jours pour concrétiser vos projets immobiliers »

À propos de l'ATB

Fondée en 1982, l'Arab Tunisian Bank est une institution bancaire de référence en Tunisie, offrant une gamme complète de services financiers innovants aux particuliers et aux entreprises. Engagée à soutenir le développement économique et à promouvoir l'inclusion financière, l'ATB met la qualité de service et la proximité au coeur de sa mission.

Lire l'article original sur La Presse.

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