Tunisie: Une éclipse solaire rare va transformer le ciel tunisien au coucher du Soleil

Le monde assistera le mercredi 12 août 2026 à une éclipse totale de Soleil, dont la trajectoire traversera notamment le nord du Groenland, l'Islande, l'Espagne et plusieurs régions du bassin méditerranéen, offrant un spectacle astronomique d'envergure internationale.

En Tunisie, le phénomène sera visible sous forme d'une éclipse partielle coïncidant avec le coucher du Soleil. Selon un communiqué de la Cité des sciences de Tunis, la Lune masquera jusqu'à 59,3 % du disque solaire, offrant un spectacle rare à l'horizon ouest.

Un phénomène exceptionnel au coucher du Soleil

L'éclipse débutera en Tunisie à 18h40, alors que le Soleil sera encore à environ 6 degrés au-dessus de l'horizon. Le maximum du phénomène sera atteint à 19h11, moment où près de 60 % du disque solaire sera occulté par la Lune, presque simultanément avec le coucher du Soleil. La fin de l'éclipse interviendra après le coucher du Soleil, ce qui place cet événement dans la catégorie des "éclipses sous l'horizon", un phénomène où la phase finale n'est pas visible depuis le territoire tunisien.

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Un site d'observation privilégié à Sidi Mechreg

Pour optimiser les conditions d'observation, la Cité des sciences de Tunis a choisi le site de Sidi Mechreg - Sejnane, dans le gouvernorat de Bizerte. Ce site se distingue par un horizon ouest totalement dégagé sur la mer Méditerranée, permettant une visibilité optimale du phénomène au moment du coucher du Soleil. Le programme prévu s'étendra de 18h30 à 19h20 avec l'observation des différentes phases de l'éclipse à l'aide de télescopes équipés de filtres solaires adaptés. Les moments clés incluent le début du phénomène à 18h40, le maximum à 19h11 et le coucher du Soleil éclipsé vers 19h19.

Une conférence scientifique intitulée « L'éclipse partielle de Soleil du 12 août 2026 » sera organisée de 19h30 à 20h00. Elle portera sur les mécanismes des éclipses solaires, les conditions d'observation en Tunisie et les principaux phénomènes astronomiques attendus dans les années à venir. De 20h00 à 21h00, une séance d'astronomie grand public permettra l'observation du ciel nocturne, notamment la planète Vénus, plusieurs objets du ciel profond ainsi que les principales constellations visibles en été.

Appel à la prudence et à la participation du public

La Cité des sciences de Tunis rappelle que l'observation directe du Soleil sans protection adéquate peut entraîner des lésions oculaires graves et irréversibles. Elle recommande l'utilisation de lunettes homologuées ou de dispositifs équipés de filtres solaires spécialisés. L'institution invite les familles, les passionnés d'astronomie, les élèves et les étudiants à participer à cet événement scientifique exceptionnel, présenté comme une occasion unique d'observer l'un des plus beaux phénomènes célestes visibles depuis la Tunisie.