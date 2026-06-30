Zimbabwe: Un homme accusé de recruter pour l'armée russe a été arrêté

Âgé de 36 ans, l'individu a été interpellé alors qu'il accompagnait une potentielle recrue à une gare routière d'Harare en vue de son acheminement en Russie. Celui-ci est accusé d'avoir procédé au recrutement de cinq personnes pour le compte de l'armée russe dans le cadre de son invasion du territoire ukrainien.

Au Zimbabwe, la police antiterroriste a annoncé lundi 29 juin avoir arrêté et inculpé un homme accusé d'avoir procédé à des recrutements à destination du front ukrainien. Selon l'Agence France Presse qui cite des documents judiciaires, l'homme inculpé, âgé de 36 ans, a été interpellé alors qu'il accompagnait une potentielle recrue à une gare routière d'Harare en vue d'un voyage vers la Russie via l'Afrique du Sud.

Le suspect était en possession de visas électroniques russes et de plusieurs confirmations de réservation d'hôtel. Il aurait recruté cinq personnes au total, dans le but de leur faire signer des contrats avec l'armée russe dans le cadre de l'invasion de l'Ukraine.

Un ressortissant russe présenté comme son complice est toujours en fuite, selon la police zimbabwéenne citée par l'AFP.

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Engagement forcé

Cette arrestation n'est pas la première de ce type au Zimbabwe, par ailleurs très lié à Moscou. Au mois de mars dernier déjà, quatre personnes avaient ainsi été jugées pour traffic d'êtres humains dans le pays, là aussi en lien avec un intermédiaire russe. Selon des médias locaux, les victimes avaient été recrutées par messagerie en se voyant promettre des emplois de pompier, un gros salaire et des conditions de travail favorables en Russie. Mais à leur arrivée sur place, leurs papiers leur avaient été confisqués et celles-ci avaient été contraintes de s'engager dans l'armée russe.

L'affaire avait conduit le gouvernement à confirmer la mort au combat de 18 Zimbabwéens « à l'étranger », et la présence de plus de 60 personnes « bloquées » en Russie.

Au même moment, les réseaux de communication russes avaient diffusé la vidéo d'un soldat se présentant comme zimbabwéen et assurant être bien traité sous uniforme russe.