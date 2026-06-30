Mali: Huit civils tués par une frappe de drone de l'armée dans la région de Ménaka

Au Mali, huit civils ont été tués par une frappe de drone le 26 juin près de Tidermène, dans la région de Ménaka, non loin de la frontière avec le Niger. Selon de nombreuses sources locales, les personnes tuées, parmi lesquelles figurent trois adolescents, sont des civils qui se rendaient à une foire hebdomadaire. La totalité des passagers du véhicule a été tuée sur le coup. L'armée malienne n'a pas communiqué sur cette opération.

Trois jeunes de 14, 15 et 16 ans, un chef de village, l'employé d'un centre de santé ou encore le transporteur : les huit victimes de la frappe de drones ont toutes été identifiées.

Leur véhicule avait quitté vers 8h du matin la localité d'Intadeyné, à 30 kilomètres au nord de Ménaka, pour se rendre à la foire hebdomadaire de Tidermène. Mais après avoir parcouru une quarantaine de kilomètres, aux abords de Tiderane, un drone de l'armée malienne et de l'Africa Corps russe frappe le véhicule.

Selon les témoignages recueillis, il n'en est resté qu'une épave entièrement calcinée. C'est ce qu'ont constaté les habitants de la zone venus récupérer les corps pour les enterrer.

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Les jihadistes de l'État islamique sont très présents dans la région de Ménaka, dont ils avaient pris le contrôle quasi total il y a quatre ans à l'issue d'une offensive sanglante. L'armée malienne et l'Africa Corps russes, avec leurs partenaires locaux du MSA et du Gatia - groupes politico-militaires alliés de Bamako -, réussissent depuis à protéger la ville de Ménaka et à mener des patrouilles dans la région.

Simples civils

Mais les sources jointes par RFI sont formelles et unanimes : ce sont de simples civils en route pour un marché qui ont été tués vendredi. Des informations recoupées auprès de notabilités locales, de l'association de défense des droits humains Collectif pour la défense des droits du peuple de l'Azawad (CD-DPA), ainsi que de sources communautaires et sécuritaires qui pourtant soutiennent l'armée et les autorités de transition.

L'état-major n'a pas communiqué sur cette opération et, sollicité par RFI, n'a pas donné suite. L'Africa Corps russe a, de son côté, publié sur ses canaux officiels les images d'une frappe de drone réalisée ce vendredi 26 juin au matin, sans préciser sa localisation mais accompagné d'un commentaire sarcastique sur le « traitement » des « terroristes » par le « docteur ». Plusieurs sources locales assurent qu'il s'agit bien du véhicule des forains de Tidermène.

Sikasso, Tombouctou, Anefis

Dans ses derniers communiqués des vendredi 26 et samedi 27 juin, l'armée malienne affirme avoir démantelé le 22 juin un réseau de trafiquants de carburant à Lobougouloa, région de Sikasso, et mené des frappes aériennes le jeudi 25 juin près de Bamabara Maoudé, région de Tombouctou, revendiquant « la neutralisation de plusieurs éléments terroristes ». Les indépendantistes du FLA ont, quant à eux, mené des frappes de drones kamikazes ce lundi matin contre le camp militaire malien d'Anefis, dans la région de Kidal, et revendiquent des « pertes matérielles et humaines subies par l'ennemi », sans préciser davantage.