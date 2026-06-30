Sierra Leone: Après les tensions avec la Guinée, le gouvernement rouvre la route de Yenga

Après plusieurs mois de tensions avec Conakry, les autorités de Freetown ont annoncé dimanche la réouverture de la route de Yenga et du poste-frontière de Koindu, dans l'est du pays. Cette décision intervient après des discussions entre la Sierra Leone, la Guinée et le Liberia.

La réouverture de la route de Yenga et du poste-frontière de survient après plusieurs mois de tensions à la frontière entre Freetown et Conakry. Les deux capitales avaient fait craindre une escalade, marquée notamment par l'arrestation de soldats sierra-léonais par les forces guinéennes sur un autre tronçon de la frontière, ainsi que par les revendications de Conakry sur le territoire disputé de Yenga.

Cette réouverture marque le premier résultat concret du sommet tripartite organisé en mars dernier entre la Sierra Leone, la Guinée et le Liberia, un sommet convoqué alors que les tensions autour de Yenga avaient atteint un niveau inédit depuis plusieurs années. Depuis, les trois pays se sont engagés à privilégier la voie diplomatique.

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Pour le politologue Idriss Mamoud Tarawallie, plusieurs facteurs ont créé les conditions d'un apaisement : « Dans les trois pays, les circonstances politiques ont créé un terrain favorable au dialogue. Au Liberia, le président Joseph Boakai est un dirigeant chevronné qui connaît bien la région. C'est un ancien vice-président. En Guinée, Mamadi Doumbouya est passé du statut de chef militaire à celui de président civil. Quant au président sierra-léonais Julius Maada Bio, il préside actuellement la Cédéao et entame son dernier mandat. Tous ces éléments ont créé les conditions d'un dialogue. »

Au-delà de la diplomatie, les habitants de cette région frontalière espèrent surtout retrouver une circulation normale et reprendre leurs activités économiques, mais pour Idriss Mamoud Tarawallie, cette décision marque une désescalade plutôt qu'un règlement du conflit. Le différend sur la souveraineté de Yenga demeure entier, selon lui, et devra encore faire l'objet de négociations, voire d'un arbitrage international.