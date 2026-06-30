Sénégal: Moustapha Guirassy mise sur le mentorat pour une meilleure présence des filles dans les séries scientifiques et technologiques

Dakar — Le ministre de l'Education nationale Moustapha Guirassy a évoqué, lundi, l'importance du mentorat pour le développement de la culture scientifique chez les filles en faisant notamment allusion à des séjours précoces dans les laboratoires de recherche et stages encadrés.

Les lauréates ont besoin, au-delà des récompenses et des bourses qui sont extrêmement importantes, d'être dans des laboratoires de recherche, de faire des stages et d'être encadrés", a-t-il martelé, en présidant la cérémonie de remise des prix aux lauréates du concours national Miss Mathématiques et Miss Sciences.

"Pour des femmes forces motrices d'une société scientifique, quel rôle et quelle place pour l'école?", est le thème de cette rencontre marquée par la consécration de deux élèves à savoir Khadidiatou Kâ, Miss Mathématiques et Sokhna Mame Bousso Mbacké Gueye, Miss sciences, respectivement issues des inspections d'académie de Thiès et de Dakar.

Quelque trente-cinq finalistes ont été distinguées sur les deux mille huit cents candidatures enregistrées lors de cette compétition.

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Selon le ministre de l'Education nationale, "le véritable défi n'est plus de distinguer chaque année des meilleures élèves. Notre responsabilité est de construire, année après année, le leadership scientifique féminin dont le Sénégal aura besoin pour relever les défis du 21e siècle".

En termes d'innovations, il a annoncé la création prochaine d'une communauté qui sera composée d'anciennes lauréates et marraines du concours qui vont travailler en collaboration avec des centres de recherche, des universités, des laboratoires et entreprises innovantes et à aux partenaires internationaux.

Après quinze années d'existence, "le moment est peut-être venu de faire évoluer progressivement ce concours vers un dispositif plus ambitieux", a-t-il martelé.

Dans une perspective d'accompagner cette dynamique, Moustapha Guirassy a annoncé l'option de son département de "compléter les distinctions individuelles par des prix récompensant des équipes d'élèves ayant conçu ensemble des solutions innovantes et répondant à des défis concrets de notre pays".

"Notre ambition n'est plus seulement de sélectionner les meilleurs, elle est de relever les talents, de les accompagner, de les relier entre eux et de leur permettre de contribuer pleinement au développement du Sénégal", a-t-il encore fait valoir.

Il s'est aussi attardé sur la nécessité d'élargissement du concours vers les nouveaux territoires de la science que sont, entre autres, l'intelligence artificielle, la robotique, la programmation, les technologies spatiales, la biotechnologie, les sciences du climat, les innovations au service de l'agriculture, de la santé et du développement rural.

"Notre école doit préparer les métiers qui émergent autant que ceux qui existent déjà", a-t-il conclu.