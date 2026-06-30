Sénégal: Bignona - Un forum environnemental préconise à renforcer l'intercommunalité pour préserver les ressources naturelles

Thionck-Essyl (Bignona) — La deuxième édition du Forum environnemental du Blouf (FED-BLOUF) s'est ouverte lundi à Thionck-Essyl, dans le département de Bignona (sud), autour du thème "Intercommunalité, résilience écologique et développement durable : quelle vision pour le Blouf ?", a constaté l'APS.

Organisée sur deux jours, la rencontre réunit élus territoriaux, des services de l'État, des partenaires et les communautés pour promouvoir une gestion durable des ressources naturelles, le reboisement et le renforcement de l'intercommunalité dans le Blouf, qui regroupe les communes de Thionck-Essyl, Mlomp, Diégoune, Kartiack, Mangagoulack et Balingore dans le département de Bignona.

Le maire de Mangagoulack et directeur général de l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte, Dr Sékouna Diatta, a rappelé que l'initiative de ce forum remonte à 2023 et que sa première édition s'est tenue en 2024.

Il a souligné que les défis liés à la préservation des ressources naturelles ne peuvent être relevés qu'à travers une action concertée entre collectivités territoriales, services de l'État et populations.

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Présentant le forum comme un cadre de dialogue et de concertation, il a annoncé la poursuite du programme de reboisement linéaire engagé en 2024 et son extension à d'autres collectivités, tout en alertant sur les menaces que constituent la coupe abusive du bois et les feux de brousse pour les écosystèmes de la Casamance.

Le sous-préfet de l'arrondissement de Tendouck, Papa Sandéné Séne, a estimé que le thème de cette édition est "en parfaite adéquation" avec les orientations de l'État en matière de développement durable et de résilience face aux changements climatiques.

Selon lui, la dégradation des ressources naturelles accentue la pauvreté et pousse les populations à exercer une pression croissante sur les forêts pour satisfaire leurs besoins de survie.

Il a ainsi appelé les collectivités à mutualiser leurs moyens à travers l'intercommunalité afin d'assurer une meilleure gestion des forêts classées.

M. Séne a également invité l'État, les collectivités territoriales, les partenaires techniques et financiers ainsi que les communautés à assumer pleinement leurs responsabilités dans la protection des forêts classées de Tendouck, qu'il souhaite voir devenir une référence en matière de gestion durable.

Il a enfin plaidé pour la mise en oeuvre de projets générateurs de revenus, notamment au profit des femmes, afin d'offrir aux populations des alternatives économiques durables et de réduire la pression sur les ressources forestières.