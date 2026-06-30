Sénégal: Prévention des inondations - Les opérations de curage des canaux effectuées à moitié à Dakar et Pikine

Dakar — Cinquante pour cent des opérations de curage des ouvrages d'évacuation des eaux usées et pluviales ont été effectuées dans les départements de Dakar et de Pikine (ouest), a assuré, lundi, le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), Séni Diène.

Ces opérations entamées fin mars doivent favoriser "le fonctionnement optimal des ouvrages avant l'hivernage" et faciliter la prévention des inondations, a-t-il dit lors d'une visite des chantiers.

"Au moment où je vous parle, nous en sommes à un taux d'exécution de 50 % en termes de curage", a-t-il dit à la presse au terme d'une visite de plusieurs ouvrages, faisant ensuite part de sa "satisfaction".

Le directeur général de l'ONAS a dénoncé l"'agression" des ouvrages d'évacuation des eaux usées et pluviales par les dépotoirs "sauvages" installés dans certains quartiers par leurs habitants.

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Il appelle les Dakarois à "une mobilisation collective" contre cette forme de dégradation des ouvrages d'assainissement.

Séni Diène préconise "une étroite collaboration" entre les mairies et les habitants des quartiers bénéficiaires des opérations de curage. "Il faut sensibiliser les populations à la prévention de ces 'agressions' menées contre les infrastructures", a-t-il insisté.

"Chacun d'entre nous doit être le gardien des canalisations, des bassins de rétention et de tous les ouvrages d'assainissement", a dit M. Diène.

"Il s'agira, pour nous, de mener une campagne de sensibilisation accrue auprès des populations, tout en impliquant davantage les services techniques", a promis Jacqueline Diop, une adjointe du maire de Pikine.

S'exprimant lors de la visite du directeur général de l'ONAS dans le département de Pikine, Mme Diop a fustigé les "agressions" exercées sur les ouvrages.

Elle déplore qu'un canal d'évacuation des eaux usées et pluviales appartenant à plusieurs communes de ce département soit transformé en dépôt d'ordures par des riverains.

"Cet endroit est le point à partir duquel il faut résoudre tous les problèmes liés à l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales de nos communes", a suggéré au directeur général de l'ONAS le maire de Pikine-Nord, Amadou Diarra, en parlant du même site que Jacqueline Diop.

M. Diarra a assuré Séni Diène du soutien et de la collaboration de la commune de Pikine-Nord.

À Ouakam, les représentants du conseil municipal ont demandé l'aide de l'Office national de l'assainissement du Sénégal pour une bonne évacuation des eaux usées et pluviales.

"Nous avons besoin de l'aide de l'ONAS pour faire correctement le travail. La santé des habitants de notre commune, la salubrité et l'environnement de la municipalité en dépendent", a dit Abdoul Aziz Seck, le conseiller municipal chargé de l'assainissement à la mairie de Ouakam.

À Grand-Yoff, des représentants de la mairie ont dénoncé les branchements effectués sans autorisation par des habitants de la commune.

Des membres du conseil municipal vont rencontrer des agents de l'ONAS dans les prochains jours pour mettre fin à ces branchements.