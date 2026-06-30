Tunisie: Ridha Jeddi nommé directeur technique national de la Fédération de football

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a annoncé, dans un communiqué rendu public, une série de nominations et de maintien à des postes de directeurs techniques nationaux au sein de plusieurs fédérations sportives tunisiennes.

Cette décision s'inscrit dans le cadre des dispositions du décret n°552 de l'année 1977 du 20 juin 1977 relatif à la création des directions techniques sportives. Ce texte encadre notamment la mission des directeurs techniques nationaux, chargés de représenter le ministère sur le plan technique auprès des fédérations sportives, et leur nomination par arrêté ministériel parmi les compétences spécialisées.

Selon le ministère, ces décisions font suite aux travaux et recommandations de la commission consultative chargée du suivi des aspects techniques dans le domaine sportif, réunie le 23 juin 2026, qui a formulé des propositions relatives à la désignation des responsables techniques nationaux.

Dans le détail, il a été décidé de nommer Ridha Jeddi en tant que directeur technique national auprès de la Fédération tunisienne de football, et Nidhal Abdelkrim au même poste auprès de la Fédération tunisienne de basketball. Par ailleurs, Bassam Fourati est maintenu dans ses fonctions de directeur technique national auprès de la Fédération tunisienne de volley-ball.

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Le ministère a également annoncé la nomination d'Ibrahim Agrebi en qualité de directeur technique national auprès de la Fédération tunisienne de handball. Ces décisions s'inscrivent, selon la même source, dans une démarche de structuration et de renforcement de la gouvernance technique au sein des fédérations sportives tunisiennes.