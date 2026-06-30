Afrique: Mondial 2026 - 3 chocs de très haut niveau au programme ce soir

29 Juin 2026
La Presse (Tunis)

Trois affiches de très haut niveau sont au programme ce lundi soir et dans la nuit de mardi, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Le premier choc opposera à 18h00 le Brésil à la Japon, une rencontre qui s'annonce disputée entre la puissance offensive sud-américaine et la discipline tactique asiatique. À 21h30, la Allemagne affrontera le Paraguay dans un duel où les Allemands partiront avec un léger avantage sur le papier, mais devront se méfier d'une équipe paraguayenne solide en phase défensive.

Enfin, le dernier match est prévu à 02h00 du matin. Il mettra aux prises le Maroc aux Pays-Bas, une affiche particulièrement attendue entre une sélection marocaine ambitieuse et une équipe néerlandaise habituée aux grands rendez-vous internationaux.

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