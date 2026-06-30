Cote d'Ivoire: Pluies diluviennes à Abidjan - La ministre de la Solidarité annonce une dizaine de morts

Des trombes d'eau se sont abattues sur le district d'Abidjan dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 juin 2026. Malheureusement, elles ont endeuillé plusieurs familles dans la commune d'Attécoubé, précisément dans le quartier Mossikro.

« Plus d'une dizaine de morts, dont neuf issus d'une même concession, ont été enregistrés dans la commune d'Attécoubé », a annoncé Myss Belmonde Dogo, ministre ivoirienne de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté.

Face à cette triste nouvelle, le gouvernement ivoirien s'incline devant la mémoire des disparus et présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées.

Dans une publication sur sa page Facebook, la ministre a rappelé que la saison des pluies est loin d'être terminée. Par conséquent, elle invite les populations à éviter les zones à risque ainsi que les comportements dangereux durant cette période de fortes pluies.