Cote d'Ivoire: Affaire des démolitions de Koumassi - Le principal suspect placé sous mandat de dépôt

29 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Abidjan a annoncé, le lundi 29 juin 2026, le placement sous mandat de dépôt d'Alloui Brou Jacques, présenté comme l'auteur présumé et revendiqué des démolitions de constructions survenues le 3 juin 2026 dans la commune de Koumassi.

Dans un communiqué officiel, le parquet rappelle qu'une enquête avait été ouverte le 10 juin 2026 à la suite de ces démolitions, qui avaient suscité une vive émotion au sein de la population.

Selon le procureur, le mis en cause a été interpellé par les services de la Police nationale avant d'être déféré devant la Section antiterroriste du Tribunal de première instance d'Abidjan. À l'issue de cette procédure, une information judiciaire a été ouverte à son encontre avec mandat de dépôt.

Il est poursuivi pour plusieurs infractions, notamment des troubles à l'ordre public, la publication de fausses nouvelles de nature à porter atteinte au moral de la population ou à jeter le discrédit sur les institutions, la destruction volontaire d'immeubles ainsi que des dégradations volontaires de biens immobiliers appartenant à autrui.

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Le communiqué précise que ces faits sont prévus et réprimés par les articles 179, 183, 190, 485, 486 et 495 du Code pénal ivoirien.

Par cette décision, le parquet entend donner une suite judiciaire aux événements de Koumassi et poursuivre les investigations afin d'établir toutes les responsabilités dans cette affaire qui a fortement marqué l'opinion publique.

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