Cote d'Ivoire: San Pedro - Les peuples autochtones s'engagent à impulser un développement intégré de la région

Les peuples autochtones Winnin, Kroumen et Bakwé de la région de San Pedro étaient réunis en assemblée générale constitutive et élective, le samedi 27 juin 2026, à la salle de délibération du Conseil régional. À l'occasion, ils ont officialisé la création de l'Union des filles et fils pour le développement intégré de la région de San Pedro (Ucr-Sp).

L'événement s'est déroulé en présence de Koéyé Gnépa Pascal, chef du canton central de San Pedro et membre du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.

Cette assemblée générale dite historique a été marquée par l'adoption de la « Déclaration de San Pedro », un document qui fixe les grandes orientations de la nouvelle organisation et sa vision pour un développement inclusif, durable et harmonieux de la région.

Au terme des travaux, Blagnon Kapet Pierre a été élu président de l'union, avec Émile Soko au poste de vice-président. Les membres fondateurs affichent, à travers cette déclaration solennelle, leur volonté de fédérer toutes les compétences et toutes les énergies des filles et fils de la région autour d'une même ambition : celle de contribuer au développement intégré de San Pedro.

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Aussi réaffirment-ils leur attachement aux valeurs d'unité, de solidarité, de cohésion sociale et de responsabilité envers les générations futures, en privilégiant une mobilisation sans considération d'origine, de sensibilité ou d'appartenance politique.

Le texte adopté défend une gouvernance citoyenne, transparente, inclusive et apolitique, conforme aux lois de la République. Il porte l'ambition de faire de San Pedro une référence nationale et internationale, en s'appuyant sur son importance économique et stratégique.

La naissance de l'Ucr-Sp est l'aboutissement de plusieurs mois de concertation. Dans cette perspective, un comité de pilotage a conduit une large démarche participative basée sur l'écoute et la concertation. Plusieurs rencontres ont été organisées avec les différentes composantes de la région, notamment les élus, les cadres et les représentants des populations, afin d'identifier les principaux défis et de définir les bases de cette nouvelle organisation.

Un appel à rejoindre la dynamique a été lancé à tous les cadres d'ici et de la diaspora, les élus, les chefs traditionnels, les opérateurs économiques, les jeunes et les femmes de la région balnéaire du sud-ouest de la Côte d'Ivoire.