Afrique: L'État de la Mer Rouge présente des opportunités d'investissement au consul égyptien pour renforcer la coopération

Le comité supérieur des projets de développement de l'État de la mer Rouge a examiné, lundi, avec le consul d'Égypte au Soudan, Ahmed Youssef, les moyens de renforcer la coopération bilatérale et de promouvoir des opportunités d'investissement dans les secteurs du tourisme, du développement immobilier et des infrastructures.

Au cours de la réunion, les autorités de l'État ont présenté un portefeuille de projets stratégiques, comprenant notamment un abattoir moderne, des tours résidentielles, des complexes touristiques et un projet de zone touristique, tout en soulignant l'état d'avancement des études techniques de plusieurs projets.

Le consul égyptien a salué les potentialités de l'État de la mer Rouge, mettant en avant son emplacement stratégique et son attractivité pour les investissements, tandis que le directeur général du ministère des Infrastructures et du Développement urbain, Ing. Mohamed Chams, a réaffirmé la volonté des autorités de faciliter la mise en oeuvre des projets et de renforcer les partenariats économiques.

Les deux parties sont convenues de poursuivre la coordination afin d'accélérer l'exécution des projets et d'encourager davantage d'investissements.