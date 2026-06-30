Sénégal: Louga - Un point Wave braqué par une bande armée, près de 10 millions CFA emportés

Louga — Une bande de quinze individus armés dont certains encagoulés s'est attaquée à un point de service Wave, lundi soir, dans la commune de Louga, emportant de l'argent liquide et plusieurs téléphones portables, pour un préjudice estimé à près de 10 millions de francs CFA, a appris l'APS auprès d'un témoin.

Les faits se sont produits peu après 21 heures, au quartier Montagne, n face du rond-point Keur Momar Sarr.

"J'étais venu relever l'équipe afin que mes collègues puissent rentrer chez eux. C'est à ce moment-là qu'une bande armée a fait irruption de manière brusque dans le point de service", a raconté Abdoulaye Niang, témoin direct de l'attaque.

Selon son témoignage, les assaillants circulaient à bord d'un véhicule de type L200 et étaient munis de coupe-coupes ainsi que d'armes à feu.

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Le groupe était composé d'une quinzaine d'individus, dont certains, le visage dissimulé sous des cagoules, ont pénétré dans le point de service pour s'emparer de l'argent liquide et des téléphones portables servant aux opérations de transfert d'argent.

Pendant ce temps, les autres membres de la bande étaient restés à l'extérieur, tirant des coups de feu en l'air afin d'intimider les riverains et de dissuader toute tentative d'intervention, selon la même source.

Les auteurs du braquage ont ensuite pris la fuite avec leur butin. Une enquête a été ouverte par les services compétents afin d'identifier les membres de cette bande.