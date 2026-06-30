Afrique: Sport de combat - L'African Mma League 10 reporté au 22 août 2026

L'African Mma league (Aml) revoit son calendrier. À travers un communiqué officiel publié le 29 juin 2026 et signé par son président, Ismaël Bakayoko, le comité d'organisation a annoncé le report de la 10e édition de son événement phare, initialement programmée pour le 8 août 2026 à Korhogo. Le rendez-vous est désormais fixé au samedi 22 août 2026.

Selon le communiqué, cette décision intervient à la suite des dispositions prises dans le cadre des préparatifs de la célébration de la Fête nationale de l'Indépendance de la Côte d'Ivoire. Le comité d'organisation explique que ce réaménagement est motivé par le fait que « les préparatifs mobilisent fortement les autorités administratives, sécuritaires ainsi que les infrastructures de la ville de Korhogo ».

Les organisateurs assurent que ce changement de date répond avant tout à une volonté de « préserver la qualité de l'événement ». Ils indiquent être « soucieux d'offrir un événement organisé dans les meilleures conditions possibles et de garantir une pleine mobilisation de l'ensemble des parties prenantes », raison pour laquelle il a été « jugé opportun de procéder à ce réaménagement du calendrier ».

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Dans son message, le comité d'organisation adresse également ses remerciements à l'ensemble des acteurs impliqués. « Nous remercions sincèrement nos partenaires, les autorités locales, les athlètes ainsi que tous les passionnés de Mma pour leur compréhension et leur confiance renouvelée », souligne le communiqué.

Malgré ce report, les ambitions demeurent intactes. Les promoteurs annoncent que « l'Aml 10 se tiendra officiellement le 22 août 2026 à Korhogo » et « promet d'être une édition exceptionnelle mettant à l'honneur les talents africains du Mma dans la capitale du Poro », afin « d'écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire du Mma africain ».