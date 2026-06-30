Cote d'Ivoire: Toumodi - 29 pasteurs de l'Église des Assemblées reçoivent leurs diplômes

Après cinq années de formation, vingt-neuf nouveaux pasteurs de l'Institut théologique et pastoral de Toumodi ont reçu leur diplôme le samedi 29 juin 2026, en présence des membres du Bureau exécutif national et du Comité national d'études théologiques (Cnet).

Totalisant 53 années de ministère, le pasteur Sawadogo Jérémie, principal orateur de cette cérémonie, a invité ces nouveaux serviteurs de Dieu à poursuivre l'oeuvre du Christ tout en veillant à leurs actes et à leurs enseignements, ainsi qu'en portant le fardeau des chrétiens et de l'Église.

Le directeur du campus de Toumodi, le pasteur Achi Laurent, les a encouragés à prêcher la parole de Dieu et à ne pas s'en éloigner malgré les tentations.

Soutenant qu'un diplôme constitue une reconnaissance humaine, le pasteur Djessou Dominique, représentant du président du Comité national d'études théologiques (Cnet), a indiqué qu'il ne s'agit là que d'une étape dans le ministère pastoral.

Porte-parole des récipiendaires, le pasteur Esse Henock a exprimé sa gratitude aux enseignants pour la transmission de leur passion pour les âmes et pour le ministère pastoral. Ses condisciples et lui se sont engagés à exercer leur mission dans l'humilité et le respect de la saine doctrine.